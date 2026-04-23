Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Prêté à Helmond Sport cette saison, Noah Makanza attire l'intérêt de plusieurs clubs de D1 néerlandaise. Le milieu de terrain prêté par Malines va devoir trancher cet été.

Noah Makanza a été prêté par Malines à Helmond Sport l’été dernier. Pour le joueur congolais de 21 ans, il s’agissait de sa première expérience hors de Belgique, et il semble s’y épanouir.

Évoluant au poste de milieu défensif, il a déjà disputé 37 matchs avec Helmond Sport en deuxième division néerlandaise, et fait forte impression aux Pays-Bas.

Supposé retourner à Malines pendant l’été, Noah Makanza pourrait bien avoir d’autres projets sous le coude. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club derrière les casernes souhaiterait bien le conserver, mais d’autres clubs se montrent déjà intéressés.

De l'intérêt, déjà, pour Noah Makanza

Le Sparta Rotterdam, Groningen et le LASK Linz seraient notamment très attentifs à la situation du milieu de terrain, dont le contrat à Malines expirera le 30 juin 2027.


Une décision doit donc tomber cet été pour le jeune Congolais, qui dispute actuellement le tournoi Maurice Revello avec les U23 de la RDC, et qui devrait se décider sur son avenir à son retour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Eerste Divisie
Eerste Divisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Helmond Sport
KV Malines
Noah Makanza

Plus de news

LIVE : Hazard pas dans le onze, STVV-Anderlecht repoussé d'un quart d'heure Live

LIVE : Hazard pas dans le onze, STVV-Anderlecht repoussé d'un quart d'heure

19:59
De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

De 200 000 à 3,5 millions d'euros : le Standard prolonge un pilier de sa défense

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Mbemba Mangulu - Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Mbemba Mangulu - Rits

19:30
Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

Chancel Mbemba de retour à Anderlecht ? Le dossier est relancé

19:30
Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

Pourquoi le Standard est-il incapable de gérer une transition défensive ? "On manque parfois de maturité"

19:00
Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

Auteur de 13 infractions, Steven Defour encore condamné par le tribunal de police

17:00
1
🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

🎥 Les chances des Diables à la Coupe du monde et le cas Romelu Lukaku : Jan Vertonghen se livre

18:30
Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

Pas de finale de la Coupe à la télévision ? En Flandre, le monde politique s'en mêle !

17:30
Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

Dans l'incertitude, l'Iran se prépare à la Coupe du monde, avec une très grande affiche au programme

16:30
Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

Un Diablotin et ex-Anderlechtois fait ses débuts pros en MLS, avec Choupo-Moting et contre René Weiler

15:40
🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

🎥 Jan Vertonghen prolongé à l'Union belge et présent avec les Diables à la Coupe du monde ?

16:00
Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden Analyse

Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden

14:40
Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

Deux mois plus tard : un retour très attendu dans le groupe du Standard pour le déplacement à Genk

15:20
Classe mais inutile : quand Brandon Mechele tente de changer la couleur d'un carton adverse

Classe mais inutile : quand Brandon Mechele tente de changer la couleur d'un carton adverse

12:20
1
Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

Anderlecht veut frapper fort : le onze probable des Mauves avant STVV-RSCA

14:00
Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"

Ce Trudonnaire l'assure : "On va gagner 1-0 contre Anderlecht et c'est moi qui marque, notez-le !"

14:20
Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

Les craintes étaient justifiées : le Barça confirme une très mauvaise nouvelle pour Lamine Yamal

15:00
"J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

"J'ai l'air d'avoir peur ?" : rarement on avait vu un coach si tendu après une victoire 6-1

11:20
Après Verwilghen et Frutos : un nouvel artisan du retour en D1 de la RAAL s'en va

Après Verwilghen et Frutos : un nouvel artisan du retour en D1 de la RAAL s'en va

13:40
1
🎥 Encore le transfert le plus cher de l'histoire d'Anderlecht : Nicolae Stanciu signe un but venu d'ailleurs

🎥 Encore le transfert le plus cher de l'histoire d'Anderlecht : Nicolae Stanciu signe un but venu d'ailleurs

12:40
Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

Relancer Bosko Sutalo n'a pas suffi : un ancien coach du Standard prend la porte

13:20
C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique

C'est officiel : la RTBF et RTL ne diffuseront pas Anderlecht - Union en finale de la Coupe de Belgique

13:00
3
Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"

Un ancien du Standard en larmes après avoir écœuré Edward Still : "Les émotions prennent le dessus"

12:00
1
Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

11:00
Une opportunité pour l'Antwerp, un problème pour le Standard : pourquoi le dossier Teuma est si tangent

Une opportunité pour l'Antwerp, un problème pour le Standard : pourquoi le dossier Teuma est si tangent

11:40
Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

10:30
Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

10:00
Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

09:40
1
L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..."

08:20
2
🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

09:20
L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

09:00
Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

08:40
🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..." Réaction

🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..."

07:20
3
Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

08:00
🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

07:40
Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

22:35

Plus de news

Les plus populaires

Eerste Divisie

 Journée 38
RKC RKC 24/04 PSV PSV
Emmen Emmen 24/04 De Graafschap De Graafschap
VVV - Venlo VVV - Venlo 24/04 Almere City Almere City
Eindhoven Eindhoven 24/04 Helmond Sport Helmond Sport
Ajax Ajax 24/04 Utrecht Utrecht
Cambuur Cambuur 24/04 Vitesse Vitesse
Den Bosch Den Bosch 24/04 ADO Den Haag ADO Den Haag
Jong AZ Jong AZ 24/04 Roda JC Roda JC
Dordrecht Dordrecht 24/04 Willem II Willem II
Cambuur Cambuur 24/04 Vitesse Vitesse
MVV MVV 24/04 TOP Oss TOP Oss
Eindhoven Eindhoven 24/04 Helmond Sport Helmond Sport
Ajax Ajax 24/04 Utrecht Utrecht
RKC RKC 24/04 PSV PSV
Emmen Emmen 24/04 De Graafschap De Graafschap
MVV MVV 24/04 TOP Oss TOP Oss
Dordrecht Dordrecht 24/04 Willem II Willem II
Jong AZ Jong AZ 24/04 Roda JC Roda JC
VVV - Venlo VVV - Venlo 24/04 Almere City Almere City
Den Bosch Den Bosch 24/04 ADO Den Haag ADO Den Haag
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved