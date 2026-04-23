Un dossier difficile pour Malines : le KAV veut le garder, mais plusieurs clubs sont intéressés

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Prêté à Helmond Sport cette saison, Noah Makanza attire l'intérêt de plusieurs clubs de D1 néerlandaise. Le milieu de terrain prêté par Malines va devoir trancher cet été.

Noah Makanza a été prêté par Malines à Helmond Sport l’été dernier. Pour le joueur congolais de 21 ans, il s’agissait de sa première expérience hors de Belgique, et il semble s’y épanouir.

Évoluant au poste de milieu défensif, il a déjà disputé 37 matchs avec Helmond Sport en deuxième division néerlandaise, et fait forte impression aux Pays-Bas.

Supposé retourner à Malines pendant l’été, Noah Makanza pourrait bien avoir d’autres projets sous le coude. Selon les informations de Sacha Tavolieri, le club derrière les casernes souhaiterait bien le conserver, mais d’autres clubs se montrent déjà intéressés.

De l'intérêt, déjà, pour Noah Makanza

Le Sparta Rotterdam, Groningen et le LASK Linz seraient notamment très attentifs à la situation du milieu de terrain, dont le contrat à Malines expirera le 30 juin 2027.



Une décision doit donc tomber cet été pour le jeune Congolais, qui dispute actuellement le tournoi Maurice Revello avec les U23 de la RDC, et qui devrait se décider sur son avenir à son retour.