"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

Hein Vanhaezebrouck a aimé ce qu'il a vu contre la Croatie et la Tunisie. Kevin De Bruyne a retenu toute son attention.

La Belgique a remporté ses deux rencontres de préparation, d'abord face à la Croatie (0-2), puis contre la Tunisie (5-0). Des prestations convaincantes qui ont séduit de nombreux observateurs, dont Hein Vanhaezebrouck.

Dans les colonnes de Het Nieuwsblad, l'ancien entraîneur de La Gantoise a apprécié l'attitude affichée par Kevin De Bruyne lors de ces deux matchs. Selon lui, KDB est concentré sur le Mondial. "Kevin De Bruyne dispute ses deux matchs avec énormément d'envie, d'énergie et de détermination. Il a peu joué cette année et il veut réussir cette Coupe du monde".

Vanhaezebrouck estime que le meneur de jeu n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations après ses problèmes physiques et son arrivée à Naples. "De Bruyne a été longtemps blessé et il a eu besoin de plusieurs matchs à Naples. Il doit retrouver un peu de finesse pour que les passes les plus difficiles arrivent à destination." Malgré ça, l'ancien coach voit des signaux très encourageants à une semaine du premier match contre l'Égypte.

De Bruyne et Garcia étaient furieux

Vanhaezebrouck est revenu sur la faute commise sur Jérémy Doku. "Avez-vous vu à quel point Rudi Garcia et Kevin De Bruyne ont réagi avec colère après cette faute sur Doku en première période ? Ils ont dû se mettre d'accord pour éviter les tacles dangereux puisque les deux équipes disputent la Coupe du monde. C'est pour cela qu'ils ont réagi de cette manière. Car durant tout le match, il n'y a pratiquement pas eu de fautes. La Tunisie a été dominée dans tous les secteurs".

Doku va être ciblé par les adversaires

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Il prévient que pendant le Mondial ça sera différent. "Il y aura des interventions beaucoup plus dures. C'est comme pour Lamine Yamal, les adversaires n'hésitent pas à le cibler. Doku doit être prêt à cela, mais il a l'habitude de ce genre de traitement en Angleterre. Il sait comment gérer cette situation."