Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros
Photo: © photonews

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En quête de renforts en attaque, le Cercle de Bruges suit de près Afimico Pululu. L'attaquant est libre depuis le début du mois de juin.

Steve Ngoura est dans le viseur de Lens et Dante Vanzeir devrait quitter le Jan Breydel dans les prochaines semaines. Le secteur offensif devra être renforcé, et Afimico Pululu figure parmi les pistes suivies.

La Gantoise s'était déjà intéressée à Afimico Pululu. Les Buffalos avaient pris contact avec l'attaquant il y a deux ans et pourraient relancer ce dossier lors de ce mercato estival.

Plusieurs clubs belges ont montré de l'intérêt pour Afimico Pululu

Afimico Pululu a longtemps évolué dans les équipes de jeunes du FC Bâle. En 2022, il a quitté la Suisse pour rejoindre le club allemand de Greuther Fürth, avant de poursuivre son parcours en Pologne. Ces dernières années, il s'y est distingué.

Lors de la saison 2023-2024, il a terminé quatrième du classement des meilleurs buteurs en Pologne avec 12 buts en championnat. Et il a franchi un cap ensuite : la saison dernière, il a inscrit 15 buts et délivré 5 passes décisives avec son club polonais Jagiellonia Białystok.

Le Cercle de Bruges peut récupérer Afimico Pululu gratuitement

Le buteur angolais de 27 ans, également détenteur d'un passeport congolais, a selon Transfermarkt une valeur marchande de quatre millions d'euros.

Mais l'avantage, c'est qu'il est libre de tout contrat, puisque son bail avec le Jagiellonia Białystok s'est terminé le 1er juin. Une opportunité pour les clubs belges qui aimeraient le faire venir.

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