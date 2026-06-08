"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

Philippe Albert ne sera pas présent sur les antennes de la RTBF cet été. L'ancien Diable Rouge a révélé à nos confrères de Sudinfo et du Soir qu'il restera chez lui pour regarder les rencontres des Diables Rouges.

Comme cela a été annoncé il y a un petit temps déjà, Philippe Albert ne sera pas du voyage en Amérique du Nord pour commenter la Coupe du monde 2026 au micro de la RTBF. Victime de problèmes cardiaques, le consultant a été contraint de rester en Belgique.

Il ne sera pas non plus en plateau : "Je serai dans mon salon, à l'aise, tout seul, pour bien visionner tout ça. C'est tant mieux parce que Frédéric Waseige me remplace, je suis très content. Mais dans 2-3 ou 4 ans, il y a quand même quelqu'un qui va arriver donc il faut s'y faire."

Philippe Albert relativise son absence à l'antenne

"Je n'en fais pas une obsession. J'ai eu une période de professionnel pendant 15 ans en étant sur le devant de la scène pratiquement tout le temps, je n'ai pas besoin de me mettre en évidence. Je n'ai pas besoin de montrer ma tête trois fois par semaine à la télévision pour exister", a-t-il ajouté.

Philippe Albert travaillera tout de même : "Je serai bien chez moi, tranquille et à l'aise. Il faut quand même travailler pour Le Soir et Sudinfo aussi donc il va falloir être attentif à tout ça. Je travaillerai d'une certaine façon. Elle sera toute autre que d'habitude mais je ne m'en plains pas."

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Philippe Albert avait récemment déclaré vouloir commenter jusqu'à ses 60 ans, à savoir dans deux ans, jusqu'à l'Euro 2028. Cela est-il toujours d'actualité ? "Je dois me renseigner pour l'âge de la pension (sourires). En tant que professionnel, on a assez payé de taxes. Ça arrivera plus vite que prévu mais je m'y fais. J'ai profité de mon temps de footballeur, de mon temps d'ouvrier manutentionnaire et j'ai profité de mon temps de consultant. J'ai eu plusieurs vies. Être pensionné, ce sera une nouvelle vie qui commencera et tant mieux pour moi", a-t-il conclu.