"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

Les Diables Rouges ont remporté leurs deux matches amicaux et ont donc fait le plein de confiance avant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Hein Vanhaezebrouck s'interroge toutefois sur un point.

Les Diables Rouges ont remporté leur premier match amical face à la Croatie (0-2), grâce à des buts de Youri Tielemans et Romelu Lukaku. Pour leur deuxième rencontre de préparation, ils ont ensuite largement dominé la Tunisie en s’imposant 5-0.

Deux matches, deux victoires et de la confiance avant la Coupe du monde. Pourtant, Hein Vanhaezebrouck ne partage pas totalement de l'optimisme à 100%. L’ancien entraîneur de La Gantoise et d’Anderlecht est prudent et s'interroge.



"Nous restons sur treize matches sans défaite", a commencé Hein Vanhaezebrouck. "Mais avant cela, cette équipe avait perdu quatre fois de suite. On avait alors directement vu à quel point la situation pouvait devenir compliquée. Le jeu ne ressemblait pas à grand-chose, de la frustration était apparue et, soudain, tout semblait aller de travers."

"Ils n’ont pas été testés"

"À un moment donné, la Tunisie est mieux entrée dans son match et les Belges ont eu du mal à ressortir proprement sous cette pression. Un but aurait pu tomber à ce moment-là", a déclaré Hein Vanhaezebrouck. "Que se serait-il passé à 2-1 ? Peut-être rien, peut-être quelque chose. Nous ne le savons tout simplement pas, car mentalement, ils n’ont pas été testés."

"Si l’on veut savoir comment une équipe réagit face à l’adversité, il faut jouer contre des pays comme la France, l’Espagne ou l’Allemagne", a-t-il poursuivi au micro du Nieuwsblad. "En Coupe du monde, on ne croise probablement ce genre d’adversaires que dans les dernières phases du tournoi."