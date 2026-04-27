Barcelone, Chelsea et Arsenal : Mika Godts attire des scouts de grands clubs européens à Amsterdam

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Photo: © photonews

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Mika Godts continue de se mettre en évidence à l'Ajax et semble peu à peu prêt pour un transfert au plus haut niveau. Ce samedi, le jeune Belge aura une nouvelle occasion idéale de se montrer à des scouts.

Pour Mika Godts, cette saison est celle de la révélation à l’Ajax. L’ailier belge de 20 ans monte en puissance en Eredivisie et affiche déjà des statistiques à deux chiffres, tant en buts qu’en assists.

En 29 matchs, il a déjà inscrit 16 buts et délivré 11 passes décisives. Le week-end dernier, il a encore offert un assist et marqué un superbe but après un solo phénoménal.

Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a récemment indiqué que le Belge pourrait réaliser un gros transfert cet été. Il figure sur la liste de plusieurs grands clubs européens. Désormais, certains noms commencent aussi à circuler.

Des scouts de grands clubs pour l'obeserver

Selon Voetbal International, le FC Barcelone, Chelsea et Arsenal enverront des scouts samedi pour assister au match face au champion en titre, le PSV. Mika Godts sait donc ce qui l’attend ce week-end, au-delà du résultat.


L’attaquant a déjà vu sa valeur marchande grimper à 25 millions d’euros cette saison, selon Transfermarkt. En mars, il est également devenu Diable Rouge, en montant au jeu contre les États-Unis puis en débutant face au Mexique.

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