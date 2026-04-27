"Il est prêt à passer un cap" : Adem Zorgane prend une autre dimension à l'Union

Adem Zorgane a doublé son compteur buts en championnat, en un seul match. Le potentiel de l'Algérien est énorme, mais est-il capable de le montrer semaine après semaine ?

Adem Zorgane (26 ans) est un joueur très frustrant. Du côté du Sporting Charleroi, tout le monde voyait bien le niveau que pouvait attendre, potentiellement, le milieu de terrain algérien... qui a pourtant cessé de se faire violence bien avant d'enfin décrocher le transfert qu'il méritait. On le citait un peu partout, notamment à l'Olympique Lyonnais, pour des sommes bien plus élevées que les 4,3 millions dépensés par l'Union Saint-Gilloise l'été passé.

Une USG qui pourrait bien se féliciter d'avoir décroché la timbale, car la valeur de Zorgane continue de grimper : elle a récemment atteint 10 millions d'euros sur Transfermarkt, et s'il enchaîne les prestations à l'image de ce dimanche, puis qu'il enchaîne sur une participation à la Coupe du Monde 2026, il ne fera pas de vieux os au Parc Duden.

Zorgane prêt à passer un cap, selon Ait El Hadj

"S'il est prêt à passer un cap ? Oui, comme toute l'équipe, il a atteint un très bon niveau et je pense qu'il le mérite, on verra ce qui se passera. Adem a connu une situation difficile à Charleroi, il n'arrivait pas à partir. Ici, il est tellement heureux, tout lui réussit, il se lâche", analyse Anouar Ait El Hadj.

C'est un peu ce que l'on peut reprocher à Zorgane : l'Algérien n'a jamais caché que l'Union Saint-Gilloise était une étape de plus vers le sommet. Un discours étonnant quand on vient d'arriver dans un club, qui avait déjà pu agacer les supporters de Charleroi quand il évoluait au Mambourg. Mais il faut bien le reconnaître : le potentiel est là. "Il n'est pas encore à son sommet", estimait d'ailleurs David Hubert.



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Van de Perre se réjouit que Zorgane prenne sa chance

"Il a souvent été l'homme de l'avant-dernière passe, qui fait le jeu depuis un poste un peu plus reculé. Ici, on a vu sa capacité à s'infiltrer au bon moment et à amener dans le dernier tiers", se réjouit le coach de l'Union. "Avec Kamiel Van de Perre à ses côtés, il peut avoir cette liberté en choisissant bien ses moments".

Un joueur de son profil et avec ses qualités devrait en effet amener un peu plus sur le plan statistique : ces deux buts contre Anderlecht ont... doublé son total de la saison. Zorgane compte quelques prestations de haut vol en Champions League, mais en championnat, il a parfois pu paraître sur la retenue. Dans cette course au titre finale, il pourrait être un élément clef, et Kamiel Van de Perre, son binôme dans le coeur du jeu, espère le voir frapper plus souvent au but.

"Adem, c'est un joueur auquel tu peux donner le ballon dans n'importe quelle situation. Il le demande toujours, parfois un peu trop", rigole Van de Perre. " À l'entraînement, il ne tire pas beaucoup. Il veut trop en faire et dribbler jusqu'au goal (rires). Mais il a déjà montré qu'il est très fort, aussi en Ligue des Champions. Dans le vestiaire, c'est quelqu'un de calme mais qui sait aussi être drôle. Je l'apprécie beaucoup".