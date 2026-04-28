"Il faut se rendre compte de l'énorme différence" : pour le RFC Liège, l'heure est déjà aux bilans

La saison du RFC Liège est désormais terminée. Battus par Lommel dans les Playoffs d'accession à la D1A, les Sang et Marine peuvent malgré tout être très fiers des derniers mois.

Avec Lommel, le Beerschot et le Patro Eisden, le RFC Liège savait qu'il se frottait aux gros bras de la D1B, les plus grosses cylindrées de la série derrière Beveren et Courtrai, déjà tournés vers la saison prochaine en D1A. La logique structurelle a été respectée lors de cet aller-retour contre Lommel.

"Lommel et Liège ont terminé ex aequo à la quatrième place du championnat mais il faut se rendre compte de l'énorme différence qui existe au niveau de l'expérience entre les deux équipes", avance Gaëtan Englebert dans la Dernière Heure.

Le RFC Liège pouvait pourtant avoir confiance en ses moyens après avoir battu deux fois son adversaire lors de la phase régulière (deux victoires 1-0) : "En championnat, tu as peut-être le temps de... Ici, c'est une autre compétition où tout se passe le jour J. C'est ça aussi l'expérience que Lommel possède et Liège pas encore. Ces deux rencontres nous l'ont démontré".

Lommel a les moyens de ses ambitions, le RFC Liège n'a pu que constater les dégâts

"À l'aller comme au retour, ils concrétisent leurs deux premières occasions en dix minutes et à chaque fois c'est 2-0 ! Notre adversaire s'est créé 8 ou 9 occasions, il a marqué cinq buts. Lommel avait la qualité individuelle pour profiter du moindre espace laissé, souvent par de petites erreurs de positionnement. On ne peut pas gagner des matchs de cette façon-là", conclut Englebert.



Le RFC Liège doit s'avouer vaincu mais n'a pas à rougir de sa prestation face à un noyau dont la valeur marchande est estimée à près du double par Transfermarkt. Lorsque les Sang et Marine vendaient Ryan Merlen puis Oumar Diouf à Saint-Trond, Lommel pouvait se permettre de faire venir des garçons de la trempe de Nicolas Rommens et Rubin Seigers, rompus aux joutes de D1B et même de D1A. Sans oublier le vétéran néerlandais Ralf Seuntjens, deuxième meilleur buteur de la saison. Le RFC Liège n'en est pas encore là mais continue à grandir pas à pas.