Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?

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Un étonnant transfert en vue pour un Diable rouge et finaliste de Ligue des Champions ?
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Les clubs turcs n'ont pas peur de sortir le chéquier pour attirer des grands noms. Et selon certains bruit de l'autre côté du Bosphore, Besiktas ambitionne clairement de recruter Leandro Trossard.

Leandro Trossard va-t-il profiter de la Coupe du monde pour se mettre en vitrine et s'offrir un beau transfert ou a-t-il déjà décidé de son avenir ? Certains médias turcs annoncent en effet que Besiktas et l'international belge se seraient déjà mis d'accord concernant les termes de leur future collaboration et que des négocations entre le club stambouliote et Arsenal devraient avoir bientôt lieu. On évoque un montant de 20 millions d'euros, alors que le contrat de Trossard à Londres expirera en juin 2027.

Le journaliste turc Sercan Dikme tempère cependant certaines rumeurs. "Il ne prendra sa décision qu'à la fin de la Coupe du monde. C'est pourquoi, on ne peut pas parler de situation positive pour le moment. On sait aussi seulement que le président de Besiktas, Serdal Adalı, le veut et met tout en œuvre pour que ce transfert se réalise. Mais la situation ne va pas se clarifier d'un jour à l'autre", explique-t-il sur HT Spor.

Le deuxième belge de l'histoire de Besiktas ?

Si Leandro Trossard devait finalement revêtir la tunique des "Aigles Noirs", il ne serait que le deuxième de nos compatriotes à le faire après Michy Batshuayi lors de la saison 2021-22.

À bientôt 32 ans, alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, l'ancien capitaine de Genk, qui a enfin connu les joies d'un titre national et d'une finale de Ligue des Champions avec les "Gunners", pourrait être tenté d'aller trouver plus de temps de jeu dans un championnat moins exigeant que la Premier League, mais pas moins rémunérateur puisqu'on parle d'un salaire de 7 millions d'euros par an.


Seulement quatrième de la Süper Lig cette saison, Besiktas entend se rapprocher au plus du duo Galatasaray-Fenerbahçe, qui domine la compétition depuis quelques années. Le club vient d'ailleurs de nommer l'Italien Vincenzo Italiano, l'ancien coach à succès de Bologne et surtout de la Fiorentina, avec laquelle il fut double finaliste de la Conference League. Besiktas lorgne aussi sur Dusan Vlahovic, l'attaquant serbe dont la Juventus aimerait se débarrasser du plantureux salaire.

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