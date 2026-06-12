Vous rappelez-vous de lui ? Presque champion avec Zulte, il prend sa retraite

Il a été tout proche d’être champion avec Zulte Waregem, mais la carrière de Jens Naessens est désormais terminée. À 34 ans, le joueur a annoncé via les réseaux sociaux qu’il avait décidé d’arrêter.

Jens Naessens a annoncé qu’il arrêtait le football. Il l’a fait savoir via les réseaux sociaux sur Instagram, où il a immédiatement tenu à remercier tous les clubs pour lesquels il a joué ces dernières années.

Jens Naessens fait ses adieux au football

"C’est le cœur lourd que je dois dire au revoir au football. Reconnaissant pour toutes les opportunités, les expériences et les souvenirs que j’ai pu vivre. Malheureusement, mon corps me fait comprendre que c’est assez. Merci à tous les clubs qui ont fait partie de ma carrière", a écrit Naessens.