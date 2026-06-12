La stabilité a aussi du bon : un club du top 6 en Pro League va prolonger son entraîneur

Après la superbe saison du KV Malines, un peu de suspens demeurait concernant l'avenir de Frederic Vanderbiest. Le coach des Sang & Or espérait un meilleur contrat : il va l'avoir.

Si l'équipe surprise de la saison a sans conteste été le Saint-Trond de Wouter Vrancken, Fred Vanderbiest a lui aussi réalisé un petit exploit en emmenant le KV Malines en Playoffs. Une performance qui lui valait d'ailleurs d'être cité comme un candidat à la succession de Vrancken, qui quitte le Stayen.

L'avenir de Vanderbiest à Malines restait donc assez incertain, et le coach lui-même avait sous-entendu qu'il aurait une discussion avec sa direction au terme de la saison. Il attendait certainement une offre en adéquation avec les performances malinoises et avec un statut qui a bien changé depuis qu'il était promu d'entraîneur assistant à entraîneur principal.

Fred Vanderbiest va prolonger à Malines

Selon le Nieuwsblad, cette offre pourrait bien être arrivée. En effet, les discussions entre Fred Vanderbiest et le Kavé auraient été fructueuses, et l'entraîneur des Sang & Or pourrait signer une extension - et surtout une amélioration - de contrat.

Frederic Vanderbiest attendait une offre correspondant au succès rencontré cette saison, à savoir une première participation aux Playoffs. Le KV Malines souhaitait de son côté continuer à collaborer avec Vanderbiest, mais n'allait pas faire de folies. Un terrain d'entente a donc apparemment pu être trouvé.



Alors que l'instabilité règne sur les bancs de Jupiler Pro League, le KV Malines a donc opté pour la continuité. Nécessaire, car le noyau, de son côté, risque bien d'être chamboulé : plusieurs cadres comme Redouane Halhal, Moncef Zekri ou encore Myron Van Brederode pourront compter sur énormément d'intérêt.