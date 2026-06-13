"Il m'a fallu une semaine pour l'écrire" : l'adieu de Christian Burgess à l'Union Saint-Gilloise

Christian Burgess a fait ses adieux aux supporters de l'Union Saint-Gilloise sous la forme d'un dernier post Instagram. Le défenseur anglais a tout vécu au Parc Duden et s'en va avec beaucoup d'émotion.

'Par où commencer ?' a dû se dire Christian Burgess au moment de prendre congé de ce club dont il n'attendait sans doute pas autant au moment de sa signature en 2020. Après une semaine passée à prendre du recul depuis l'annonce de son départ, le capitaine unioniste s'est fendu d'un long post sur son compte Instagram, riche de 20 photos.

De la première lors de son premier match en Belgique à Deinze (quand des garçons comme Marcel Mehlem, Mathias Fixelles ou Aron Sigurdarson étaient encore à ses côtés dans l'équipe) à ses dernières heures de gloire à Forest, Burgess s'est repassé en mémoires tous ses souvenirs unionistes. Ceux avec Sébastien Pocognoli comme coéquipier puis comme coach, ceux de son duel impensable il y a quelques années avec Harry Kane à Munich. Et beaucoup d'autres.

Burgess a tout gagné avec l'Union

"Pas facile de mettre six ans en vingt photos mais j'ai fait de mon mieux. De mon tout premier match, le titre de deuxième division, mon premier match en Jupiler Pro League, une première saison mémorable parmi l'élite suivie d'aventures européennes, deux victoires en coupe et le titre, 262 matchs plus tard et ce chapitre est clos", commence-t-il, non sans émotion.

"Les mots ne peuvent pas résumer ce que cette période de ma vie a signifié pour moi. Il a fallu plus d'une semaine pour rédiger ce post et toutes les photos de ma pellicule m'ont rappelé tant de souvenirs que j'avais oubliés. Quel groupe spécial de personnes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, des joueurs qui sont venus et partis, au staff qui m'a accueilli et qui est toujours là aujourd'hui, et ceux qui sont passés par là, vous avez tous fait un voyage si incroyable que personne ne pourrait avoir écrit, j'en ai adoré chaque minute", poursuit Burgess.





Lire aussi… Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes›

Le capitaine n'a pas manqué de remercier le public unioniste : "Aux supporters qui ont fait un show pyro pendant le Covid pour nous envoyer au derby de la zwanze et qui m'ont soutenu depuis, vous êtes le cœur et l'âme de ce club et ce qui le rend si spécial - merci pour l'amour que vous m'avez montré, C'est ce qui a rendu le départ si difficile. Merci à la direction de m'avoir emmené dans ce club et de m'avoir laissé faire l'aventure, et quelle aventure ça a été. Je suis venu seul mais je pars avec deux familles. La mien et en tant que membre de la vôtre. A bientôt, Christian".

Il n'a pas fallu longtemps pour voir plusieurs de ses coéquipiers et ex-coéquipiers commenter son post pour lui rendre hommage. Cameron Puertas y est notamment allé de son petit mot, tout comme Siebe Van der Heyden. Ce dernier n'a jamais caché l'importance de Burgess dans son développement et l'apprentissage de tous les vices du métier...il pourrait d'ailleurs être à nouveau rapidement réunis du côté de La Gantoise.