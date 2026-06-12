Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo

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Du Kuipje au Kuip ? Feyenoord a des vues sur un attaquant de Westerlo
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Avec l'arrivée de l'ancien du Club Bruges, Dévy Rigaux comme directeur technique de Feyenoord, le club néerlandais cherche des bonnes affaires sur le marché belge et lorgne notamment sur Nacho Ferri, l'attaquant de Westerlo.

Cela fait quelques saisons que Feyenoord effectue ses emplettes au sein de notre Pro League. Rien que lors de la saison écoulée, on retrouvait au sein de l'effectif des noms connus dans notre compétition comme le gardien et capitaine Timon Wellenreuther (ex-Anderlecht), Liam Bossin (formé à Anderlecht), Tsuyochi Watanabe (ex-La Gantoise et Courtrai), Bart Nieuwkoop (ex-Union), Anis Hadj Moussa (ex-Patro Eisden et Olympic Charleroi) et bien sûr le buteur Ayase Ueda (ex-Cercle). Et cette tendance ne devrait pas s'arrêter prochainement.

Hier, Feyenoord annonçait la signature du grand espoir du Standard, Ilian Hadidi. Ce dernier ne devrait pas être l'unique renfort venu de Pro League puisque le club néerlandais a débauché, il y a peu, Dévy Rigaux au Club Bruges.

Celui-ci a d'ailleurs activé des pistes belges menant à deux anciens de l'Union : Sébastien Pocognoli pour le banc de touche et Charles Vanhoutte, aujourd'hui à l'OGC Nice. Des rumeurs font aussi état d'un intérêt de Feyenoord pour l'un des attaquants de la Pro League: Nacho Ferri.

L'Espagnol va-t-il passer du Kuipje au Kuip ? Pour l'heure, selon plusieurs sources, on n'en serait qu'à la prise d'informations et le club de Rotterdam n'aurait formulé encore aucune offre à ses homologues campinois.

Une éclosion en Belgique

Nacho Ferri a quitté son Espagne natale en 2022 pour tenter sa chance à l'Eintracht Francfort, une écurie allemande réputée pour dénicher des attaquants peu connus et les revendre ensuite à prix d'or. Malheureusement, Ferri ne parviendra jamais à faire son trou en équipe première et sera prêté à Courtrai lors de la saison 2024-25.

En plantant 8 roses en 32 apparitions avec les "Kerels", il y signe un exercice plus que convenable dans une équipe qui sera reléguée à la fin de la saison. Si ces performances ne convainquent pas l'Eintracht de lui accorder du crédit, Westerlo flaire le bon coup et signe un chèque d'1,5 million pour s'attacher ses services.

Et le résultat est plutôt convaincant puisque l'Espagnol a secoué les filets adverses à 11 reprises en 36 sorties avec le club campinois. De quoi logiquement attirer les convoitises. Et notamment de Feyenoord.

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