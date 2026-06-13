Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Christian Burgess à La Gantoise : les Buffalos ont pris l'habitude de recycler des Unionistes
Photo: © photonews
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C'est presque fait : Christian Burgess va rejoindre La Gantoise. Un transfert surprenant, mais ce n'est pas une première de la part des Buffalos.

Les supporters de l'Union Saint-Gilloise ne s'attendaient certainement pas à ça. Alors que les adieux ont été déchirants entre le Parc Duden et son emblématique capitaine Christian Burgess, les retrouvailles se feront finalement plus tôt que prévu... sur les terrains de Jupiler Pro League. Burgess devrait en effet s'engager sous peu avec La Gantoise, sous réserve de tests médicaux réussis ce lundi.

Un transfert surprenant ? Pas forcément quand on repense aux antécédents gantois. Ce n'est en effet pas la première fois que les Buffalos se tournent vers d'ex-Unionistes pour renforcer leur noyau. On se rappelle ainsi d'Ismaël Kandouss, après la première saison de l'USG en D1A, parti pour la Planet Group Arena. Il y disputera une cinquantaine de matchs. 

Dante Vanzeir connaîtra une expérience plus mitigée à son retour en Europe, signant pour La Gantoise où il ne s'imposera pas après avoir pourtant mis la Belgique à ses pieds au Parc Duden - au point d'y devenir Diable Rouge. Mais en défense, Burgess retrouvera un ex-équipier bien installé à Gand : Siebe Van der Heyden.

Burgess a 34 ans... mais La Gantoise n'est plus au niveau de l'USG

Ce transfert d'un Christian Burgess un peu sur le déclin et âgé de 34 ans est une prise de risque pour La Gantoise, mais un risque maîtrisé. Certes, l'Anglais n'a pas disputé sa meilleure saison avec l'Union, et la "saison de trop" semblait se profiler. Mais on ne parle plus ici de La Gantoise d'il y a une petite dizaine d'années.

Lire aussi… Christian Burgess a un accord avec une équipe de Jupiler Pro League !
Les Buffalos et les Apaches ne jouent plus dans la même cour : l'Union joue le titre et l'Europe chaque saison, tandis que Gand tente tant bien que mal de rester pertinent et d'être un candidat crédible aux tickets européens. L'expérience de Christian Burgess apportera beaucoup dans cette optique, même si ce n'est pas la meilleure version de l'Anglais qui débarque en Flandre orientale. 

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