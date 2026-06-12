"Thibaut dit ça, mais regardez ce qui s'est passé avec moi..." : Axel Witsel ne veut pas annoncer sa retraite

Thibaut Courtois, à 34 ans, a d'ores et déjà à peu près annoncé qu'il arrêterait sa carrière internationale au terme de cette Coupe du Monde 2026. Axel Witsel en a 37 et ne veut plus jurer de rien.

Axel Witsel a, en réalité, déjà annoncé sa retraite internationale. Nous étions le 12 mai 2023, un an avant l'Euro 2024, et le fait de ne pas être repris par Domenico Tedesco avait fini par le lasser. Un an plus tard, l'ancien du Standard revenait sur sa décision après une bonne discussion avec Tedesco, et était repris pour l'Euro - même si cela reste un souvenir douloureux.

Courtois changera-t-il d'avis ?

Alors que deux ans plus tard, Witsel s'apprête à disputer sa quatrième Coupe du Monde, il ne veut plus commettre la même erreur qu'à l'époque. "Ma retraite internationale ? Non, je ne dirai plus rien à ce sujet. Je ne ferai pas la même erreur deux fois", rigole-t-il. "Quand j'arrêterai le football, j'arrêterai tout d'un coup".

S'il restera donc à la disposition du sélectionneur après le Mondial, Axel Witsel peut comprendre que Thibaut Courtois songe à arrêter. "Je peux le comprendre, parce que l'âge venant, tu finis par te dire qu'un peu de repos, ce n'est pas mal", reconnaît-il.

"Mais je suis bien placé pour le savoir, parfois, on change d'avis. Thibaut dit ça aujourd'hui. Attendons de voir ce qu'il dit après la Coupe du Monde, ou en septembre", sourit Witsel, qui n'a pas l'air convaincu que son coéquipier raccrochera les gants internationaux.

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Romelu Lukaku, de son côté, a affirmé avant la Coupe du Monde 2026 qu'il voulait continuer jusqu'en 2028 au moins avec les Diables Rouges. Thomas Meunier a affirmé qu'il continuerait "tant qu'il en était capable". Enfin, dernier cadre de cette génération dorée, Kevin De Bruyne n'a encore fait aucune déclaration à ce sujet, mais sera à coup sûr interrogé ce samedi, puisqu'il se présentera alors en conférence de presse.