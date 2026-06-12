Un ancien de Pro League sauve le Canada d'une défaite inaugurale face à la Bosnie-Herzégovine

Avant les USA ce soir (heure locale, au petit matin heure belge), le Canada était la deuxième nation hôte à lancer sa Coupe du Monde. Les Canucks, au contraire du Mexique, n'ont pas pu fêter cela par une victoire.

Article réalisé en collaboration avec Manuel Gonzalez, rédacteur Voetbalkrant, à Toronto

C'est d'ores et déjà certain, la passe de trois n'aura pas lieu pour les nations organisatrices de cette Coupe du Monde 2026. Au contraire du Mexique, et en attendant de découvrir le résultat des USA face au Paraguay ce soir (à 5h heure belge), le Canada a vu sa fête d'ouverture être gâchée par la Bosnie-Herzégovine.

Jesse Marsch, le sélectionneur du Canada, avait bel et bien aligné des têtes connues dont un joueur de Pro League - mais pas celui auquel on pense. Il s'agissait en effet de Luc de Fougerolles, qui était prêté au FCV Dender cette saison (mais n'y restera pas la saison prochaine). Pas trace de Nathan Saliba dans le onze. Jonathan David et Tajon Buchanan animaient quant à eux l'attaque canadienne.

Un peu inhibés par l'enjeu, les Canucks sont bousculés par la Bosnie-Herzégovine et tentent de réagir, à l'image de Johnston qui envoie un vilain tacle à Memic (12e). Mais le Canada joue mieux au football et se procure de nombreux corners, sans créer le danger.

La Bosnie musèle le Canada

C'est Jonathan David, l'ex-Gantois, qui manque la grosse occasion de la première période (17e), envoyant une frappe molle dans les gants de Vasilij. Il le regrettera, car peu de temps plus tard, sur corner, Kolasinac dévie le ballon pour Jovo Lukic, qui ouvre le score (21e, 1-0). Le Canada monopolise le ballon mais manque cruellement d'inspiration, à l'image d'Olowaseyi qui envoie une frappe totalement dévissée (32e).





La seconde période reprend tambour battant pour le Canada : Vasilij s'offre une sortie héroïque devant Oluwaseyi qui reste au sol (48e), avant que Kolasinac, déjà à l'assist, signe d'ores et déjà le sauvetage du tournoi, déviant une frappe de Laryea sur la ligne et sur sa barre (54e). Sur le contre, Crépeau sauve le Canada du pied devant Demirovic d'extrême justesse : le match s'emballe.

Marsch décide alors de changer de David : Promise remplace Jonathan, et manque d'ouvrir le score sur son premier enchaînement (64e) - et son premier ballon touché depuis qu'il s'est blessé avec l'Union avant les Playoffs. Oluwaseyi voit ensuite sa tête repoussée là aussi près de la ligne par Katic (68e) : ça se précise pour le Canada.

Mais c'est l'entrée d'un autre ancien de Pro League qui va finir par débloquer la situation : Cyle Larin est très bien trouvé plein axe sur une déviation de Ahmed, et reprend de demi-volée pour égaliser (1-1, 79e). Le stade de Toronto explose et brandit ses feuilles d'érable, rêvant d'une première victoire en Coupe du Monde pour ses couleurs. Il faudra se contenter d'un premier point, après avoir perdu 6 matchs sur 6 par le passé. Tout est possible dans ce groupe !