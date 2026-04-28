Promu sportivement mais contrarié par la Commission des licences : le petit nouveau de D1B pas encore serein

Le Sporting Hasselt a été sacré champion de D1 Amateur dimanche soir, mais au-delà de la fête sportive, c'est surtout le dossier de la licence qui reste le sujet de conversation numéro un. Sam Kerkhofs s'est exprimé sur la question. Il y a du stress, mais aussi l'espoir d'une issue favorable.

Le Sporting Hasselt ambitionne plus que jamais de rejoindre le football professionnel belge. La question est donc de savoir ce qu'il adviendra de sa licence, après le titre conquis au bout du suspense en D1 VV. Le club n'a pas reçu d'avis favorable et n'a donc pas obtenu la licence pour évoluer chez les pros la saison prochaine.

Malgré deux évaluations négatives de la Commission des licences, la direction conserve une certaine confiance. Une procédure d'appel existe encore afin de corriger les derniers 'petits détails'.

Le Sporting Hasselt a encore trois semaines pour régler la situation

Sam Kerkhofs s'est exprimé sur le sujet dans le podcast 90 Minutes : " Les joueurs sont déjà au courant. Pour l'instant, il n'y a pas de licence. La décision de la procédure d'appel tombera dans trois semaines. Notre stade, en tout cas, est en ordre. Cela a été approuvé".

"Il reste la question de la barrière autour du terrain, mais nous ne pouvions encore rien faire pendant la saison, parce qu'il y avait des matches et que les travaux auraient abîmé le terrain. Et puis, le reste, c'est administratif", poursuit-il.

Des points administratifs à régler dans les prochaines semaines

De la paperasse qui ralentit, elle aussi, l'opération : "Nous avons mal rempli un template, ce qui a empêché l'approbation. Et ensuite, selon la Commission des licences, il y a une sous-estimation des budgets", explique le copropriétaire.





Les prochaines semaines risquent d'être longues : "Ça me stresse. Si ça ne passe pas, cela a un impact sur les supporters, le club et les joueurs. Il faut au minimum 19 joueurs professionnels. Ils estiment que nos coûts sont trop bas, donc ils veulent une garantie plus élevée. Moi, je suis content que mes coûts soient plus bas, parce que la plupart des autres clubs sont déficitaires", conclut Kerkhofs, amer.