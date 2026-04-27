Battu 3-0 au Galatasaray, Domenico Tedesco est viré de son poste d'entraîneur du Fenerbahçe

Après une nouvelle lourde défaite sur la pelouse du Galatasaray, Domenico Tedesco a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Fenerbahçe. Ce n'est pas tout, puisque le directeur sportif et le coordinateur du football font aussi les frais du titre manqué par le Fener au détriment du Gala.

"Depuis sa prise de fonction, il a rapidement façonné son équipe à son image. Ils jouent avec un pressing haut, des transitions rapides, une défense disciplinée et des attaques créatives. Quoi qu’en disent les autres, l’excellence tactique de Tedesco fait toute la différence."

Ces mots étaient ceux du quotidien turc "Sabah", il y a moins de trois mois. Ils décrivaient élogieusement l’ancien sélectionneur des Diables Rouges et nouvel entraîneur du Fenerbahçe, bien lancé dans la course au titre en Turquie.

Mais après l’élimination de l’Europa League contre Nottingham, une série de contre-performances a suivi avec sept points perdus sur le Galatasaray en Super Lig et une élimination de la Coupe de Turquie dès les 1/8es de finale par Konyaspor.

Domenico Tedesco viré de son poste d’entraîneur du Fenerbahçe

Le week-end dernier, Domenico Tedesco jouait sa dernière carte, mais il a été sèchement battu sur la pelouse du Gala (3-0), avec notamment un but de l’ancien Carolo Victor Osimhen et l’expulsion de l’ancien portier de Manchester City, Ederson.

Ce lundi soir, le club du Fenerbahçe a communiqué la nouvelle attendue par tous en Turquie. Domenico Tedesco n’a pas résisté et est viré. "Conformément aux décisions prises lors de la réunion de notre conseil d’administration, nos chemins se sont séparés de notre entraîneur Domenico Tedesco et de son équipe technique."



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Ce n’est pas tout, au Fener. "Il a également été décidé de nous séparer de notre directeur sportif Devin Özek et de notre coordinateur du football Berke Çelebi. Nous les remercions pour leurs contributions à notre club et leur souhaitons du succès dans leurs futures carrières. Notre entraîneur adjoint Zeki Murat Göle dirigera l’équipe sur le terrain pour les matchs restants de la saison."