La délivrance : de retour après sept mois sur la touche, Julien De Sart renfloue son palmarès

Julien De Sart revient de blessure dans le championnat qatari. Il vient également de remplir son armoire à trophées.

Julien De Sart revient de très loin à Al-Rayyan. Actif au Qatar depuis près de deux ans et cet appel surprise arrivé aux oreilles de La Gantoise, le milieu de terrain a vécu une deuxième saison loin des terrains.

À la fin du mois d'août, il s'est déchiré le ménisque. Une grave blessure qui l'a maintenu à l'infirmerie jusqu'au début du mois d'avril. Après plus de sept mois sans jouer, le natif de Waremme revient enfin à la compétition.

Jeudi dernier, il a ainsi pu monter au jeu en remplaçement de l’ancien Anderlechtois Aleksandar Mitrovic contre Al-Rayyan. Côté belge, la rencontre a beaucoup fait parler suite à l'exclusion de Yannick Carrasco pour deux cartes jaunes reçues en dix secondes pour ses applaudissements ironiques envers l'arbitre après un fameux tacle dont il avait été victime.

Julien De Sart tout juste de retour pour la fin de saison

Mais pour De Sart, ce retour veut dire beaucoup : autant pour le temps que son retour a nécessité que pour l'importance de la rencontre : il s'agissait en effet de la finale de la Ligue des Champions des pays du Golfe. Et son équipe l'a emporté 3-0, avec notamment un but d'Aleksandar Mitrovic.

Cette Ligue des Champions des pays du Golfe réunissait une équipe de chacun des huit pays du Golfe. Dans le championnat qatari, Al-Rayyan pointe à la troisième place, De Sart y a fait hier sa première apparition depuis août à l'occasion de la victoire 4-0 contre Al-Arabi.





Côté palmarès, l'ancien joueur du Standard remporte le troisième trophée de sa carrière, après les deux Coupes de Belgique glanées avec les Rouches et avec La Gantoise.