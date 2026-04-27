🎥 Pas de finale du tour final pour le FC Liège, Nainggolan au cœur d'une interruption à Beerschot - Patro

Il n'y aura pas eu d'exploit pour le RFC Liège, battu par Lommel à Rocourt et éliminé du tour final de la Challenger Pro League. Dans l'autre demi-finale, la rencontre entre le Beerschot et le Patro Eisden a été interrompue à vingt minutes du terme.

Battu 3 à 0 lors de la manche aller, le RFC Liège, qui n'avait de toute manière pas obtenu sa licence pour la D1A, était condamné à l'exploit ce lundi soir face à Lommel lors de la demi-finale retour des Promotion Play-Offs de la Challenger Pro League.

Les Sang & Marine voulaient néanmoins y croire et espéraient un début de rencontre en fanfare pour renverser la situation. Il n’a pas eu lieu, et c’est même l’inverse qui s’est produit, puisque Lommel a rapidement tué le suspense restant dès le début de la première période.

Pas de finale du tour final pour le RFC Liège

Il n’a en effet fallu que huit minutes à Zalán Vancsa pour tromper Alexis André Junior, d’une superbe action individuelle conclue par une frappe dans la lucarne du portier liégeois (0-1, 8e). Dix minutes plus tard, le même Vancsa profitait d’un service de Seuntjens pour déjà définitivement éteindre les ardeurs à Rocourt, et mettre Lommel dans un fauteuil (0-2, 18e).

Forcé de réagir, le RFC Liège l’a fait peu avant la demi-heure via Kylian Hazard, auteur lui aussi d’une belle action individuelle, initiée depuis le côté gauche et conclue d’une frappe du pied droit (1-2, 28e). Cela n’a cependant pas été suffisant pour renverser le scénario pour les Sang & Marine, éliminés du tour final mais qui peuvent cependant être fiers après leur superbe quatrième place de la phase classique.





Un premier but rapide, puis la Bérézina au Kiel

De son côté, le Beerschot partait favori de l'autre demi-finale face au Patro Eisden de Stijn Stijnen et Radja Nainggolan après son partage du match aller. Un statut confirmé par les Rats dès la quinzième seconde de jeu, avec un penalty obtenu et converti dans la foulée par Brian Plat (1-0, 1re).

Incapable de se mettre à l’abri, le Beerschot a cependant subi la pression du Patro dès la fin de la première période, et c’est finalement logiquement que Raymond Asante égalisait pour les visiteurs au retour des vestiaires (1-1, 48e).

🥵 | Le Beerschot obtient un penalty après 14 secondes de jeu, concrétisé par Brian Plat ! 💨⚡️ #BEEPAT pic.twitter.com/YwiXsEGCCg — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 27, 2026

La rencontre entre le Beerschot et le Patro Eisden interrompue

Des visiteurs qui ont même pris les commandes, contre toute attente, un quart d’heure plus tard via Radja Nainggolan, auteur d’un contrôle du pied gauche et d’une frappe dans le but de Shinton (1-2, 63e).

Un but après lequel la rencontre a été interrompue en raison de jets de gobelets en direction du Ninja, dont la célébration a été jugée provocante par les supporters du Beerschot, et de sévères insultes à l’encontre des joueurs et du staff du Patro, selon nos confrères de Het Gazet van Antwerpen. Juste avant, Nainggolan avait manqué le break et trouvé la barre transversale d’une frappe somptueuse des 35 mètres.

🛑 | #BEEPAT est arrêté à la suite d’insultes des supporters locaux envers Stijn Stijnen & co. 🤬 pic.twitter.com/ZUh84YwOgF — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 27, 2026

Prolongations entre le Beerschot et le Patro Eisden

Une interruption de près de vingt minutes, lors de laquelle des échauffourées entre les officiels des deux clubs auraient eu lieu dans le tunnel des vestiaires, forçant même l’intervention de la police, toujours selon nos confrères de la Gazet van Antwerpen.

Reprise alors que Liège - Lommel était déjà terminé, cette rencontre a finalement basculé une nouvelle fois dans le temps additionnel, après l'égalisation d'Ensar Brahic (2-2, 90+2e) synonyme de prolongations.

Une prolongation dont a émergé le Beerschot grâce au but du Japonais Genki Haraguchi (3-2, 115e). Revenus du Diable vauvert, les Rats défieront donc Lommel en finale de ce tour final.