Encore une trouvaille de l'Union : de l'Estonie à la Pro League, il n'y a qu'un pas

Guilherme Smith a inscrit un vrai bijou contre Anderlecht, son deuxième but des Playoffs. Le Brésilien est une belle trouvaille.

Le succès aidant, l'Union Saint-Gilloise a pu se permettre de mettre de belles sommes d'argent (toutes proportions gardées) sur certains joueurs. Des garçons comme Anan Khalaili, Victor Boniface ou encore Raul Florucz ont coûté entre 5 et 6,5 millions d'euros, des montants qui impliquent une prise de risque.

Mais le scouting unioniste est encore capable de belles trouvailles, et Guilherme Smith (22 ans) en est un nouvel exemple. Pour la deuxième fois, l'USG a décidé d'aller se servir en Estonie, et au sein du même club : le Kalju FC, d'où provenait également Promise David. Le Canadien avait coûté 600.000 euros, il en rapportera probablement plus de vingt fois plus.

Guilherme Smith, l'homme de la saison 2026-2027 ?

Guilherme Smith, lui, a coûté 400.000 euros à l'Union l'été passé. Il en vaut 2 millions désormais, et s'il continue à inscrire des buts comme celui de ce dimanche face à Anderlecht, c'est loin d'être son plafond. Smith est un Brésilien typique : provocateur balle au pied, technique, cherchant à faire la différence en un-contre-un... mais aussi parfois un peu truqueur, ce qui convient parfaitement à l'USG.

Après une période d'adaptation bien normale, Smith a prouvé qu'il avait les qualités pour évoluer bien plus haut que le championnat estonien, qu'il avait rejoint après que la guerre ait éclaté en Ukraine. En cinq matchs de Playoffs, il a déjà doublé son total de buts sur la saison : impressionnant pour un joueur qui n'avait pas quitté le banc avant le 20 décembre dernier.





Bref : au Parc Duden, on pense avoir déjà déniché celui qui pourrait animer la saison 2026-2027. C'est souvent comme ça que les choses se passent à l'Union : le meilleur des recrues survient un an après leur arrivée, comme avec Cameron Puertas à l'époque et Anan Khalaili cette saison. Et nul doute que la cellule scouting gardera un oeil sur la D1 estonienne à l'avenir...