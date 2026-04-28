Homme du match au Club de Bruges et ambitieux : "Cela augmente mes chances pour la Coupe du monde"

Le Club de Bruges a remporté la bataille des Flandres sur le terrain de La Gantoise, dimanche. Une rencontre après laquelle le titre d'homme du match a été décerné à Hugo Vetlesen, auteur de l'ouverture du score dès la quatrième minute de jeu.

"Quand on a ce qu'il y avait sur le terrain aujourd'hui, on se doit d'être champion." Les mots de Rik De Mil à propos du Club de Bruges étaient on ne peut plus clairs après la bataille des Flandres remportée par les Blauw & Zwart, dimanche à la Planet Group Arena (0-2).

Remis sur pied après sa défaite concédée contre l'Union, le Club de Bruges ne pointe toujours qu'à deux longueurs de la première place et peut compter sur un homme fort inattendu, qui se révèle dans ces Champions Play-Offs : Hugo Vetlesen.

Auteur de l'ouverture du score dès la quatrième minute, le milieu de terrain de 26 ans en est à trois buts et une passe décisive après cinq matchs de Play-Offs. "Ces opportunités ne se présentent pas facilement pour moi. Il n'y a pas si longtemps, je n'étais même pas dans l'équipe, mais le travail acharné dans les moments difficiles finit toujours par payer", confiait-il après la partie.

Auteur d'un début de Play-Offs en fanfare, Hugo Vetlesen rêve encore de la Coupe du monde

De son propre aveu, Vetlesen n'a pas encore dit son dernier mot. Les cinq matchs restants ne servent pas seulement à guider le Club de Bruges vers un 20e titre national. Même s'il a disputé son dernier match international en 2024, le médian rêve encore de disputer la Coupe du monde avec la Norvège. "Cela augmente mes chances, bien qu'il y ait beaucoup de concurrence. J'espère compliquer la tâche du sélectionneur national (Brian Riemer, ndlr.)"



Ce pic de forme arrive en tout cas au meilleur moment pour Hugo Vetlesen qui, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, n'est pas encore assuré de son avenir en Venise du Nord. "Je vis au jour le jour. J'adore ma vie en Belgique et à Bruges, donc on verra", a conclu le Norvégien, acquis par Bruges contre près de 8 M€ en 2023 et désormais évalué à 3 M€ sur le site de référence Transfermarkt.