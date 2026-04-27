Le Standard encore sans ses supporters à l'Antwerp : "Nous appelons le club à prendre ses responsabilités"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le Standard encore sans ses supporters à l'Antwerp : "Nous appelons le club à prendre ses responsabilités"
Photo: © photonews
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Nouveau boycott des supporters du Standard, qui ne se rendront pas au Bosuil, dimanche. La raison ? Les autorités anversoises ont décidé d'interdire l'utilisation des tambours et des mégaphones en tribune.

Ce n’est pas la première fois cette saison. Les supporters du Standard boycotteront le déplacement de leur équipe à l’Antwerp, ce dimanche, en raison des règles imposées aux supporters visiteurs.

"Comme à leur habitude, les autorités anversoises ont décidé d’interdire l’utilisation des tambours et des mégaphones en tribune. Pourtant, en ce début d’année, lors d’une réunion avec la Fédération des Supporters Belges, il nous avait été annoncé que ceux-ci seraient dorénavant autorisés par le club d’Anvers à partir des Play-Offs", regrettent un ensemble de clubs de supporters du Matricule 16 qui s’associent dans un communiqué.

Ils dénoncent : "Ce qui semblait enfin être un premier geste envers les supporters n’était finalement qu’une promesse vide." Et poursuivent : "Ces instruments sont essentiels dans notre manière de supporter nos couleurs. Nous estimons qu’il n’est plus possible de le faire de manière décente dans ces conditions. Bien que nous nous soyons déjà déplacés à Anvers à de nombreuses reprises, ce revirement de situation est la goutte d’eau qui fait déborder le vase."

Pourquoi les supporters du Standard n’accompagneront pas les Rouches au Bosuil ?

Un boycott qui s’inscrit dans la lignée des nombreux déjà prononcés depuis le début de la saison. Le Collectif Ultras Belge continue sans relâche ses actions pour améliorer le confort et l’accueil des supporters visiteurs lors des matchs de Jupiler Pro League.

Dans ces Europe Play-Offs, le Standard s’était déjà déplacé sans ses supporters à Louvain lors de la première journée, où il s’était imposé 1-3. Et peu importe le résultat de ce dimanche, le boycott du déplacement au Bosuil pourrait ne pas être le dernier des supporters des Rouches.

"Afin d’éviter de futures tensions inutiles, nous appelons le club anversois à prendre ses responsabilités et à agir en conséquence à l’avenir. Sans quoi, nous boycotterons à nouveau", conclut le communiqué.

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