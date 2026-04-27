Une fin de saison sous tension dans l'effectif de Felice Mazzù ? "Peut-être que d'autres méritent leur chance"

Rien ne va plus pour Felice Mazzù et Louvain, pour qui la saison est bel et bien terminée depuis la défaite contre le Sporting Charleroi. Une rencontre après laquelle Siebe Schrijvers ne s'est pas montré très tendre avec ses coéquipiers, dans la zone mixte.

La situation est désespérée pour Louvain en Europe Play-Offs. Une nouvelle fois battu par le Sporting Charleroi ce samedi, OHL n'a jamais été en mesure de revendiquer quoi que ce soit et semble déjà terminer la saison en roue libre, et Felice Mazzù n'avait pas caché sa frustration au coup de sifflet final.

Une situation qui se confirme au classement, puisque les hommes de Mazzù occupent la dernière place de leur mini-championnat avec dorénavant six longueurs de retard sur les Zèbres. Lors des cinq premiers matchs de Play-Offs, Louvain n'a marqué qu'un but, contre le Standard (défaite 1-3).

"Je ne comprends vraiment pas", déclarait Siebe Schrijvers après la rencontre. "Comme notre saison était déjà jouée après les quatre premiers matchs, la pression est retombée", analysait le milieu de terrain de 29 ans.

Tout le monde est-il encore concerné par la fin de saison, à Louvain ?

"Ces dernières années, j'ai constaté que c'était précisément à ce moment-là que nous commencions à jouer un football plaisant. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. On se demande même si tout le monde est encore prêt à se donner à fond."

"Dans les prochains jours, il faut absolument qu'on ait une discussion sérieuse à ce sujet. Je remarque qu'avant chaque match, tout le monde se dit hyper motivé, mais c'est facile à dire avant. Si ça ne se traduit pas sur le terrain… Peut-être que d'autres joueurs méritent leur chance dans les semaines à venir", a conclu Siebe Schrijvers, avec des paroles que ses coéquipiers ne seront probablement pas ravis d'entendre.





Siebe Schrijvers veut en tout cas relever la tête, ce qui sera nécessaire pour Louvain, qui n'a pas encore remporté le moindre match dans ces Europe Play-Offs. Et avec des déplacements à Westerlo et au Standard et une réception de l'Antwerp qui se profilent, les hommes de Felice Mazzù devront assurément montrer autre chose pour ne pas paraître ridicules en cette fin de saison après avoir évité les Relegation Play-Offs lors de la dernière journée de la phase classique.