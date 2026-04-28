Et maintenant, ne pas cramer Nathan De Cat... mais son retour fera énormément de bien à Anderlecht

Joli coup de la part du RSC Anderlecht : alors qu'on le pensait out jusqu'à après la finale, et peut-être même jusqu'en fin de saison, revoilà déjà Nathan De Cat. Maintenant, surtout, ne pas le cramer.

On en venait presque à se dire que c'était un timing idéal... pour la Coupe du Monde : en laissant se reposer son corps et en revenant pour des matchs de Playoffs de fin de saison qui n'auront pas grande importance (sauf surprise), Nathan De Cat allait éviter d'être matraqué à répétition et d'arriver complètement cramé par une saison complète à porter l'entrejeu anderlechtois.

Mais pour le RSCA, de toute évidence, c'était une catastrophe. Sans pouvoir dire qu'avant sa blessure, le jeu anderlechtois était drastiquement différent, on le voit bien : en l'absence de Catje, l'entrejeu anderlechtois est une petite catastrophe.

Llansana n'a pas l'impact ni la niaque de son cadet, Saliba n'en a pas le football. Un gamin de 17 ans, à des années (pas lumière, mais bien des années de foot pro) du niveau qu'il pourrait un jour atteindre s'il est géré correctement, est d'ores et déjà de loin le meilleur milieu de terrain d'Anderlecht.

Nathan De Cat prêt pour la finale, c'est bien, mais...

La tentation sera donc grande pour Jérémy Taravel de précipiter le retour de Nathan De Cat. On le dit potentiellement déjà prêt pour dimanche et la réception du Club de Bruges, mais sera-t-il titulaire ? On en doute. Le topper est un match costaud et il ne faut pas attendre des Blauw & Zwart, même ceux qui cotoient De Cat en sélection, qu'ils lèvent le pied.

Surtout, on ne voit pas ce que le Sporting aurait à y gagner. Le top 3 a creusé l'écart, et il reste des confrontations directes face à Malines et Gand pour faire la différence. En tout état de cause, le déplacement à la Planet Group Arena juste avant la finale sera donc bien plus important.





De Cat peut-il débuter ce match-là, accumuler du rythme avant le Heysel ? Comment gérer son retour ? Ce sera l'un des défis du staff - et du staff médical, qui a souvent été pointé du doigt ces dernières saisons mais a réussi un petit miracle en retapant Nathan De Cat si vite.

Et durant cette finale, Nathan De Cat peut-il faire la différence ? On l'a vu dimanche, le duo Van de Perre - Zorgane, c'est du très haut niveau. Si Anderlecht n'a pas joué un mauvais match, un De Cat à 100% aurait été un véritable atout. Reste à savoir s'il sera à 100% d'ici là...