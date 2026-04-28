Remplaçant d'un soir de Vincent Kompany : pourquoi Aaron Danks n'était resté que deux mois à Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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Remplaçant d'un soir de Vincent Kompany : pourquoi Aaron Danks n'était resté que deux mois à Anderlecht
Photo: © photonews

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Ce soir, Aaron Danks coachera le Bayern Munich face au PSG. L'adjoint de Vincent Kompany avait également rejoint son staff à Anderlecht.

Vincent Kompany avait regretté le risque de suspension qui planait au-dessus de plusieurs de ses joueurs après deux cartons jaunes, c'est finalement lui qui a écopé du troisième avertissement fatidique face au Real Madrid, lui valant de manquer le choc de ce soir face au PSG.

Vince the Prince assistera au match de manière très contrôlée, il sera bien encadré par l'UEFA. La charge de mener l'équipe reviendra à Aaron Danks, son adjoint anglais de 42 ans.

Les deux hommes se connaissent bien, ils avaient collaboré pour la première fois à Anderlecht, où Kompany avait été le chercher au sein de la fédération anglaise (Danks y travaillait à la tête des U21 anglais).

Deux mois et puis s'en va

Le natif de Birmingham avait rejoint le Sporting en juillet 2021 pour pallier le départ de Jonas De Roeck, lui aussi durablement marqué par la collaboration avec Kompany. Mais Danks n'était finalement resté à Neerpede que deux mois.

La faute n'est pas imputable à Kompany ou à Anderlecht, mais à l'offre 'irrefusable' que lui avait soumis Aston Villa pour intégrer le staff de Dean Smith. L'adjoint anglais est ainsi rapidement retourné au pays, travaillant ensuite sous les ordres de Steven Gerrard et Unai Emery. Lors de la passation de pouvoir entre les deux derniers cités, il avait même assuré l'intérim à l'occasion de deux matchs passés comme T1.

Aaron Danks, l'un des hommes de l'ombre de Kompany

Mais la venue d'Emery l'a tout de même poussé vers la sortie : en décembre 2022, il est ainsi devenu l'adjoint de Michael Carrick à Middlesbrough, où il a défié Kompany lorsque ce dernier a rejoint Burnley, en Championship.

Les deux hommes sont à nouveau réunis au Bayern. Très important dans la coordination des entraînements, spécialiste des phases arrêtées, Aaron Danks a toute la confiance de son T1 pour le match de ce soir : "Il a déjà été sur la ligne de touche en Angleterre et se fait toujours entendre pendant les matchs et les entraînements. J’ai une confiance totale dans le staff qui sera en place", souligne Kompany.

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