Le bourreau des Diables et de Domenico Tedesco à l'Euro 2024 quitte son poste

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le bourreau des Diables et de Domenico Tedesco à l'Euro 2024 quitte son poste
Photo: © photonews
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Vainqueur de la Belgique lors du premier match de la phase de poules de l'Euro 2024, l'Italien Francesco Calzona n'est plus le sélectionneur de la Slovaquie depuis ce lundi. L'absence d'un accord quant à la prolongation de son contrat a mené à cette décision.

Ce lundi, la fédération slovaque de football a communiqué la fin de sa collaboration avec Francesco Calzona, l'entraîneur italien en poste depuis 2022.

Il avait notamment qualifié la Slovaquie pour l'Euro 2024, où elle avait battu la Belgique lors du premier match de la phase de groupes (0-1), mais n'était pas parvenu à rééditer l'exploit pour la Coupe du monde 2026, où la Slovaquie a été éliminée en demi-finale des barrages par le Kosovo.

Dans son communiqué annonçant la nouvelle, la fédération slovaque de football a expliqué que c'est l'impossibilité de trouver un accord concernant une prolongation de contrat qui a mené à cette décision.

L'Italien Francesco Calzona n'est plus le sélectionneur de la Slovaquie

"Après une discussion ouverte, nous avons convenu que Francesco Calzona ne poursuivra pas son travail avec notre équipe nationale", a déclaré Karol Belaník, vice-président de la SFZ.

"Aucun accord n'a pu être trouvé concernant la poursuite de notre collaboration, notamment sur sa durée. Il y aura certainement de la place pour d'autres collaborations, mais je tiens à le remercier ici et maintenant, au nom du football slovaque, pour le travail qu'il a accompli en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale depuis l'été 2022", a conclu Karol Belaník. Le remplaçant de Francesco Calzona n'est pas encore connu.

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