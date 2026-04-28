Un ancien chouchou du Lotto Park s'entraîne à Neerpede, mais ne signera pas son grand retour à Anderlecht

Même s'il s'entraîne à Neerpede depuis quelques temps, Cheikhou Kouyaté ne deviendra pas le joueur expérimenté du RSCA Futures la saison prochaine en Challenger Pro League. L'international sénégalais n'a pas trouvé d'accord avec la direction bruxelloise.

Comem les autres clubs de Belgique, le Sporting d'Anderlecht prépare déjà la saison prochaine, en coulisses. Et c'est aussi vrai pour l'équipe première que pour le RSCA Futures, qui évoluera encore en Challenger Pro League.

Une équipe qui aurait pu être renforcée par un ancien de la maison, quatre fois champion avec les Mauves : Cheikhou Kouyaté, libre de tout contrat depuis son départ au mois de janvier de l'Amed SK, en D2 turque, où il n'avait pris part qu'à neuf rencontres durant la première partie de saison.

Selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure, Kouyaté (36 ans) s'entraîne déjà depuis plusieurs semaines à Neerpede et les deux parties envisageaient qu'il devienne le joueur d'expérience de l'équipe U23 des Mauves.

Cheikhou Kouyaté s'entraîne à Neerpede, mais ne signera pas son grand retour à Anderlecht

Ce ne sera pas le cas, toujours selon les sources de la DH, alors que les deux parties concernées se refusent tout commentaire sur le sujet. Il n'y aura donc pas de retour au Lotto Park pour l'international sénégalais à 92 reprises.



Le RSCA Futures pourrait donc disputer la saison prochaine sans joueur d'expérience fixe, comme ce fut déjà le cas cette saison. Mats Rits (deux matchs) et Alexis Flips (quatre matchs) ont quelque peu occupé ce poste par défaut, ce qui ne sera pas non plus le cas lors du prochain exercice.