Après avoir conforté sa troisième place, Saint-Trond met son Stayen aux normes de l'Europa League

Après avoir conforté sa troisième place en signant un 6/6, Saint-Trond s'active pour mettre son Stayen aux normes européennes pour le début de la saison prochaine. La tribune réservée aux supporters visiteurs va notamment changer de place.

Auteur d'un 6/6 face au Sporting d'Anderlecht et à Malines, Saint-Trond a conforté sa troisième place des Champions Play-Offs et s'est rapproché d'une qualification pour l'Europa League, à cinq journées de la fin.

Cependant, comme l'indiquait la Commission des licences dans son rapport de vendredi dernier, les Trudonnaires ne seraient pas en mesure de disputer leurs rencontres européennes au Stayen, qui n'est pas aux normes de l'UEFA.

Si le King Power at Den Dreef de Louvain est actuellement mentionné comme stade européen de substitution pour Saint-Trond, le club limbourgeois fait tout son possible, en interne, pour rendre le Stayen aux normes UEFA avant le début de la saison prochaine.

Saint-Trond met son Stayen aux normes européennes

En ce sens, nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad apprennent ce mardi que le club trudonnaire prévoit l'aménagement d'une nouvelle tribune visiteurs et a commandé de nouveaux sièges ainsi que de nouveaux bancs de touche.



Une série d'adaptations qui pourrait permettre à Saint-Trond de rendre son Stayen aux normes, et d'ainsi pouvoir évoluer dedans en Coupe d'Europe la saison prochaine. En Belgique, le même problème se pose depuis bientôt cinq ans avec l'Union, qui jouerait au Stade Roi Baudouin la saison prochaine, tandis qu'en Europe Play-Offs, Westerlo devrait aller jouer à Genk en cas de qualification européenne.