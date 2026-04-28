Pris pour cible, Radja Nainggolan répond : "Si mes enfants scandaient de telles choses, je les giflerais"

La demi-finale retour des Promotion Play-Offs entre le Beerschot et le Patro Eisden a été interrompue durant vingt minutes, ce lundi soir, en raison de chants offensants prononcés à l'encontre de Radja Nainggolan. Vert de rage, l'ancien Diable Rouge a réagi au coup de sifflet final.

Radja Nainggolan pensait avoir fait le plus dur en inscrivant le but du 1-2 sur la pelouse du Beerschot. Son Patro Eisden n'était alors plus qu'à une grosse vingtaine de minutes de la finale des Promotion Play-Offs, où il aurait retrouvé Lommel, vainqueur du RFC Liège.

Un but de l'ancien Diable Rouge après lequel la partie a été interrompue pendant vingt minutes, en raison de jets de gobelets, puis de chants offensants prononcés par les supporters du Beerschot à l'encontre de Radja Nainggolan, que Stijn Stijnen a remplacé par son adjoint ayant pourtant pris sa retraite sportive à un quart d'heure du terme.

Dès la première période, de nombreux supporters du Beerschot ont scandé "Radja, fils de p...", et le milieu de terrain de 37 ans se disait très touché, au micro de Het Nieuwsblad, que ces chants concernent sa mère, décédée. "Cela me fait aussi mal de voir des enfants se joindre aux chants, ni savoir ce qu'ils chantent ni ce que cela signifie d'avoir une mère décédée."

La maman de Radja Nainggolan décédée insultée par les supporters du Beerschot

"C'est la génération précédente qui a lancé le mouvement et la nouvelle génération qui le perpétue. Une telle situation est inacceptable. C'est là que commence l'éducation. J'ai moi-même des enfants, et s'ils scandaient de telles choses, je leur donnerais une gifle, sans aucune hésitation."

"J'apprends le respect à mes enfants, ce qui n'est apparemment pas le cas des supporters inconditionnels du Beerschot. Je ne pense pas que les autres personnes dans la tribune, qui ont elles aussi perdu un parent, auraient accepté cela. Ils ont simplement le cerveau d'un poisson rouge", a conclu Radja Nainggolan, visiblement marqué par les événements.



