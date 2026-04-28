Soudain, Ivan Leko relègue sur le banc un joueur à 23 millions d'euros au Club de Bruges

Raphael Onyedika n'a commencé aucun des deux derniers matchs au Club de Bruges. Le médian défensif nigérian n'est pas blessé, mais Ivan Leko lui préfère Hugo Vetlesen, l'homme en forme du moment. Et on ne peut pas vraiment donner tort à l'entraîneur croate.

Lors de la réception de Malines en semaine, Raphael Onyedika avait commencé la rencontre sur le banc après avoir reçu un coup et ressenti une douleur lors de la rencontre face au Club de Bruges.

Rien de bien sérieux pour le médian défensif nigérian, qui était déjà monté au jeu face aux hommes de Fred Vanderbiest et qui était revenu en pleine possession de ses moyens pour la bataille des Flandres à Gand.

Il n'a cependant à nouveau pas commencé la rencontre, parce qu'Ivan Leko lui a préféré l'homme en forme du moment en Venise du Nord, Hugo Vetlesen. Un choix gagnant, puisque le Norvégien a ouvert le score dès la quatrième minute de jeu.

Hugo Vetlesen, le choix osé, mais gagnant d'Ivan Leko

Le milieu de terrain en est à trois buts et une passe décisive après cinq matchs de Champions Play-Offs, et parvient à trouver la faille là où ses coéquipiers ne la trouvent pas toujours. Il apporte aussi de l'équilibre et de l'expérience comparé à un Onyedika qui ne crevait plus autant l'écran depuis quelques semaines.



Annoncé depuis de longs mois dans les plus grands clubs européens, Raphael Onyedika n'est toutefois pas à écarter totalement en Venise du Nord. Mais il est assez logique qu'Ivan Leko privilégie un joueur en pleine possession de ses moyens durant la course au titre, malgré une valeur marchande de 23 millions d'euros pour le Nigérian, selon Transfermarkt, qui pourrait être synonyme de grosse rentrée pour le Club de Bruges en été. Pour rappel, Hugo Vetlesen en avait coûté pratiquement huit à son arrivée de Bodo/Glimt en 2023.