🎥 "Arrêtez ce cinéma" : en immersion dans la VAR lors de l'exclusion de Kylian Sardella

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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🎥 "Arrêtez ce cinéma" : en immersion dans la VAR lors de l'exclusion de Kylian Sardella
Photo: © photonews

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L'exclusion de Kylian Sardella a été l'un des tournants du derby bruxellois. Ce lundi, DAZN a publié une vidéo en immersion dans la VAR à Tubize pendant ce moment crucial.

Après le doublé d'Adem Zorgane, le derby bruxellois entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise semblait déjà joué dès la 25e minute, ce dimanche.

C'était sans compter sur la réduction du score de Mihajlo Cvetkovic, qui a relancé le suspense jusqu'à l'exclusion de Kylian Sardella en toute fin de première période.

Une phase qui fait débat, et pour laquelle le défenseur latéral d'Anderlecht devrait être suspendu trois semaines, selon la réclamation du parquet de l'Union belge.

Bram Van Driessche avait rapidement vu le coup de Kylian Sardella

En attendant le verdict et la suspension finale de Kylian Sardella, DAZN a publié une vidéo en immersion dans la pièce de la VAR à Tubize au moment de la faute de l'Anderlechtois sur Guilherme Smith.

Assez directement, Bram Van Driessche estime que c'est une carte rouge qui doit être brandie au numéro 54 des Mauves. Jasper Vergoote suit le protocole et adresse d'abord deux cartes jaunes à Sardella et à Kevin Rodriguez avant d'aller voir l'écran et de changer sa décision.

Lire aussi… "Je ne comprends pas" : l'avis tranché de Philippe Albert sur le carton rouge de Killian Sardella

Un petit "arrêtez ce cinéma" pour répondre aux réclamations de Sardella avant de laisser le jeu reprendre, avec Anderlecht en infériorité numérique. Une phase qui a eu son importance, puisque les Mauves n'ont plus jamais été en mesure de revenir et ont même concédé le 1-3, via Guilherme Smith.

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