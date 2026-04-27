Deux Zèbres, un Mauve malgré la défaite : voici notre équipe-type de la semaine

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Deux Zèbres, un Mauve malgré la défaite : voici notre équipe-type de la semaine

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Voici l'équipe-type de la 5e journée dans ces divers Playoffs. Même les Relegation Playoffs sont représentés avec deux joueurs.

Gardien de but 

Malgré la défaite de Gand, Davy Roef a fait un bon match qui mérite d'être souligné, mais notre choix se porte sur Mohamed Koné, qui a réalisé quelques beaux arrêts et permis au Sporting Charleroi de garder le zéro à OHL et de rester en course dans les Europe Playoffs. 

Défense 

Le Racing Genk n'est pas parvenu à battre le Standard, mais la prestation très solide de Matte Smets derrière a contribué à ce que les Limbourgeois prennent un point qui pourrait faire la différence. Le Diable Rouge était également propre à la relance, et termine bien la saison, à un peu plus d'un mois du Mondial.

Saint-Trond, de son côté, a renversé une situation compromise grâce à ses joueurs offensifs surtout, mais l'excellent match de Shogo Taniguchi derrière doit être souligné. Le capitaine trudonnaire n'est pas toujours le Japonais le plus cité du côté du Stayen. 

Au back gauche, un joueur qui a pourtant perdu ce week-end : Ali Maamar, peut-être auteur de son meilleur match de la saison avec le RSC Anderlecht. Un bel assist jusqu'auboutiste et quelques dribbles qui ont plu au public. Côté droit, aucun doute : Kevin Van den Kerkhof, auteur de deux assists, a été le meilleur joueur du week-end à son poste. 

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Milieu de terrain 

Déjà buteur contre Anderlecht, Ryan Merlen a remis ça, mais a également donné une passe décisive : de quoi se tailler une place dans notre onze, même en montant au jeu à la mi-temps. Il a initié le retour des Trudonnaires dans le match. Hugo Vetlesen a également marqué, à nouveau, et confirme sa belle forme dans ces Playoffs.

Enfin, impossible de ne pas parler du match d'Adem Zorgane avec l'Union : si les statistiques n'ont pas toujours été son fort, l'Algérien a doublé son compte buts en un seul match. Une belle tête et, surtout, une frappe spontanée qui n'a laissé aucune chance à Colin Coosemans. 

Attaquants 

On opte pour un trio d'attaquants cette fois même si des ailiers comme Ilias Sebaoui (STVV) ou Guilherme Smith (USG) auraient aussi pu figurer dans le onze. Derrière les deux pointes, Vincent Janssen, auteur de deux buts et deux assists, a été l'un des grands monsieurs de la victoire de l'Antwerp, rappelant qu'il était toujours l'un des meilleurs joueurs de Belgique. 

Anosike Ementa, lui, est un buteur qui passe plutôt qu'il marque : avec son triplé d'assists lors de la large victoire de Zulte Waregem contre la RAAL, il a rappelé son importance pour le collectif. Dix assists cette saison déjà pour le Danois. Oumar Diakité a quant à lui inscrit deux buts, égalant déjà dans ces Relegation Playoffs son total de la saison. 

Le onze : 

Coosemans / Maamar - Smets - Taniguchi - Van den Kerkhof / Vetlesen - Zorgane - Merlen / Janssen - Ementa - Oumar Diakité 

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