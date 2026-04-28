Revirement total de situation : le Club de Bruges s'offre l'un des plus grands talents belges de sa catégorie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Revirement total de situation : le Club de Bruges s'offre l'un des plus grands talents belges de sa catégorie
Photo: © photonews

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C'est un coup en or pour le Club de Bruges, et un sacré revers pour l'Antwerp. Peut-être le plus grand talent belge de sa catégorie d'âge, le jeune attaquant Jeoffrey Mbambi quitte le Bosuil pour la Venise du Nord, où il évoluera à compter de la saison prochaine.

Il y a un an, le Royal Antwerp réalisait un grand coup dans la course aux jeunes talents. Le jeune attaquant Jeoffrey Mbambi avait alors choisi le Bosuil, malgré l'intérêt concret de l'Ajax Amsterdam et d'autres grands clubs européens.

À cette époque, Mbambi était déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs belges de sa catégorie d'âge. L'avant-centre évoluait chez les U15, mais fut rapidement promu chez les U16, où il impressionnait déjà par sa vitesse et son sens du but.

Des qualités qui rendaient l'Antwerp d'autant plus fier du choix de Jeoffrey Mbambi, qui optait aussi pour le projet présenté par Jean Kindermans. Le club anversois voyait en lui un symbole de sa nouvelle stratégie de formation avec les jeunes joueurs, après l'intégration réussie de quelques talents en équipe première, dont le jeune milieu de terrain Xander Dierckx.

Le Club de Bruges s'offre le jeune Jeoffrey Mbambi, pourtant promis à l'Antwerp

Mais un an plus tard, la situation a radicalement changé. Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Jeoffrey Mbambi quitte déjà le Bosuil pour rejoindre le Club de Bruges, où il poursuivra sa formation au sein des équipes de jeunes.


En Venise du Nord, le centre de formation est depuis plusieurs années reconnu comme l’un des meilleurs de Belgique, et les récentes performances U19 en Youth League poussent évidemment les meilleurs talents du football belge à le rejoindre. Pour l’Antwerp, il s’agit d’un sérieux revers dans la course aux jeunes talents. À noter qu’il y a peu, Bruges s’est aussi offert les services de Mohamed Knouzi, jeune très prometteur du Standard.

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