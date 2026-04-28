Inapprochable pour Anderlecht : l'ancien défenseur de Pro League qui fait merveille comme directeur sportif

Scott Crabbé, journaliste football
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Inapprochable pour Anderlecht : l'ancien défenseur de Pro League qui fait merveille comme directeur sportif
Photo: © photonews

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En France, Grégory Lorenzi fait l'unanimité comme directeur sportif. Il devrait bientôt rejoindre un nouveau projet.

Grégory Lorenzi avait déjà 30 ans lorsqu'il a rejoint Mons en 2013, fort d'une honnête carrière (165 matchs de Ligue 2, 39 en Ligue 1), mais aussi d'un passage à Mouscron en 2004/2005. Au Tondreau, il avait apporté toute son expérience à l'arrière-garde, prenant notamment le jeune Noë Dussenne sous son aile.

Le Corse a finalement raccroché les crampons au Stade Brestois, à l'issue d'une dernière saison en Ligue 2 en 2016. Depuis, il n'a pas chômé : à peine sa carrière de joueur terminée que Lorenzi devenait coordinateur sportif, toujours à Brest.

Une ascension parallèle à celle du club

Il y a gagné du galon, étant promu directeur sportif en 2018. Depuis, le club aussi a gravi les échelons. La montée en Ligue 1 dès la première saison de Lorenzi dans son nouveau rôle n'était qu'une étape.

Lors de la saison 2023/2024, le Stade Brestois a réussi l'exploit de finir la saison sur le podium de Ligue 1, derrière le PSG et Monaco, devançant des clubs comme Lille, Nice, Lyon, Lens et Marseille, ses principaux poursuivants.

Cela a valu aux Bretons de se qualifier directement pour la Ligue des Champions, avec notamment des matchs de prestige contre le Real Madrid et le FC Barcelone (deux défaites 0-3). Les victoires contre le Sturm Graz, Salzbourg, le Sparta Prague et le PSV avaient permis à l'équipe de se hisser en seizièmes de finale, où elle a finalement été battue par le PSG, futur vainqueur de la compétition.

Grégory Lorenzi, une référence comme directeur sportif

Avec cette épopée, Grégory Lorenzi a continué à prendre du galon. Ses transferts intelligents à moindre prix ont attiré l'attention, il a également dû apprendre à continuer à taper dans le mille avec des ambitions revues à la hausse et des prétentions salariales plus importantes.

Un bagage qu'il emmènera vraisemblablement ailleurs qu'à Brest la saison prochaine. L'ancien défenseur montois est très demandé et se rapproche de Nice. L'Equipe rapporte qu'il devrait devenir le nouveau directeur sportif du Gym, où Florian Maurice est sur le départ.

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