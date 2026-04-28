🎥 Insolite : quand Stijn Stijnen remplace Radja Nainggolan par... son adjoint, retraité, en plein tour final

Le Patro Eisden a laissé filer la qualification pour la finale du tour final dans les dernières minutes face au Beerschot. La faute à Stijn Stijnen et à son changement plus qu'insolite ?

C'est tard dans la soirée que s'est terminée la demi-finale retour des Promotion Play-Offs entre le Beerschot et le Patro Eisden, ce lundi soir.

La rencontre s'est en effet terminée aux prolongations, après avoir été interrompue pendant vingt minutes en seconde période en raison de jets de gobelets et de chants insultants à l'encontre de Radja Nainggolan et du staff du Patro Eisden.

Peu après la reprise, l'ancien Diable Rouge a cédé sa place quinze minutes avant la fin du temps réglementaire, alors que le Patro menait, contre toute attente, 1-2 au Beerschot.

Quand Stijn Stijnen fait monter son adjoint... et perd le fil de la rencontre

Fait particulièrement insolite, Nainggolan a été remplacé par... l'adjoint de Stijn Stijnen, Yassin Gueroui, qui n'avait plus joué de match professionnel depuis 2024, où il évoluait à Deinze, et qui a pris sa retraite dans le monde amateur l'année dernière, au Sporting Hasselt.

Un changement qui ne s'est pas révélé payant pour le Patro Eisden, qui a concédé le but de l'égalisation durant le temps additionnel par Ensar Brahic, avant de voir Genki Haraguchi inscrire le but de la victoire en prolongations pour le Beerschot.



