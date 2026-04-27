Suspendu face au PSG, Vincent Kompany ne fera pas du Mourinho : "Je ne rentre pas là-dedans"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Suspendu face au PSG, Vincent Kompany ne fera pas du Mourinho : "Je ne rentre pas là-dedans"
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Ce mardi, le Bayern Munich se rendra au Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre que Vincent Kompany a assurée aborder avec confiance, en conférence de presse.

"Ce sera un match de haut niveau, c'est le genre de rencontre que l'on a envie de jouer." Vincent Kompany n'a pas caché son excitation avant le déplacement du Bayern Munich au Paris Saint-Germain en demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi soir.

Une rencontre avant laquelle le double vainqueur de la Bundesliga en tant qu'entraîneur des Bavarois a fait l'éloge de Luis Enrique, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions avec le PSG. "Leur titre ne m'a pas surpris. Il a insufflé un véritable esprit d'équipe à ce groupe. Tout le monde se bat les uns pour les autres."

Vincent Kompany ne considère toutefois pas cela comme un désavantage pour lui et son équipe. "Affronter Luis Enrique est un défi. Mais c'est exactement ce que l'on recherche à ce niveau. Cela ne fait que me motiver davantage", a assuré l'ancien Diable Rouge.

Vincent Kompany ne se cachera pas dans un panier à linge comme José Mourinho

Le fait qu’il soit suspendu et donc privé du banc du Parc des Princes ne semble pas le perturber outre mesure. "Je serai assis quelque part dans le stade. Peut-être pas loin de vous (la presse, ndlr). Mais les règles sont claires, je sais ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. José Mourinho s'était caché une fois dans un panier à linge ? Je mesure 1,92 m, malheureusement, il n'y a aucune chance que j'y rentre", a ironisé Kompany.

Vince the Prince a principalement insisté sur l'importance de l'aspect collectif. "Le plus important est que nous résolvions ce problème ensemble. Ma position ne change rien à notre approche ni à notre mentalité. Quant à la qualité, le PSG en a, mais qu'en est-il de nos attaquants ?", a rétorqué Kompany.

Lire aussi… "J'aime particulièrement les entraîneurs comme lui" : les louanges de Luis Enrique sur Vincent Kompany

"Cette créativité et ce sens du placement, c'est valable pour les deux équipes. Ce n'est pas comme si l'une des deux équipes était seule à posséder des atouts offensifs. Il n'y a pas de miracle pour battre le PSG. Tout dépendra des détails, de l'intensité et de notre énergie. C'est déjà la quatrième fois que nous nous affrontons en peu de temps. Nous nous connaissons bien maintenant et je m'attends à un match palpitant", a conclu Vincent Kompany.

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