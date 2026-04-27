En Play-Offs 1 pour la première fois, mais sifflés : "Je ne peux le comprendre qu'à moitié"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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En Play-Offs 1 pour la première fois, mais sifflés : "Je ne peux le comprendre qu'à moitié"
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Rien ne va plus à Malines, une nouvelle fois giflé sur sa pelouse par Saint-Trond, ce week-end. Les joueurs de Fred Vanderbiest ont même été sifflés par leurs supporters au coup de sifflet final, malgré la première qualification pour les Play-Offs 1 de l'histoire du club.

Derrière les casernes, le public de Malines a sifflé ses joueurs après la défaite 1-4 face à Saint-Trond dans le cadre de la cinquième journée des Champions Play-Offs. Une rencontre après laquelle Malines n'a toujours pas gagné depuis la fin de la compétition régulière et occupe la sixième place, avec deux longueurs de retard sur Gand et quatre sur Anderlecht.

"C'est facile à dire, certes, mais c'est une réaction justifiée. C'est une réaction acceptable, légitime et nécessaire du public. Ce n'est pas que les joueurs n'avaient pas envie, mais il est logique que les supporters attendent davantage. Après des défaites 6-1 et 4-1, il est clair que l'on ne se met pas à danser sur la table", déclarait Fred Vanderbiest en conférence de presse à l'issue du match.

Les supporters de Malines ont-ils placé la barre trop haut après la première qualification pour les Champions Play-Offs de l'histoire du club ? "Je pense que tout au long de la saison, nous avons démontré en tant qu’équipe pourquoi nous sommes si bien classés. Je ne crois pas que la barre ait été placée trop haut, même si ces deux grosses défaites font évidemment mal", estimait quant à lui l'attaquant Bouke Boersma dans la zone mixte.

La situation se tend petit à petit derrière les casernes

Le Néerlandais essayait plutôt de retenir les points positifs. "En première mi-temps, on a vu qu'on pouvait rivaliser, mais il faut absolument maintenir ce niveau en seconde période. Ce n'est pas acceptable de concéder des buts de la sorte", embrayait-il.

De son côté, Mathis Servais s'exprimait sur les appels à un football plus attrayant. "Est-ce que je comprends cela ? Oui et non. Nous avons tout de même atteint les Play-Offs 1 pour la première fois de l'histoire du club. Il est vrai que l'équipe a déjà développé un football plus attrayant, mais elle disputait les Play-Offs 2."

Lire aussi… Un ancien joueur du RFC Liège dans l'équipe de la semaine aux côtés de Michael Olise et Antoine Griezmann

Jouer un beau football en Play-Offs 2 ou pratiquer un jeu plus fermé en Play-Offs 1 ? Le Namurois a vite fait son choix. "C'est aux supporters d'en décider, mais je préfère nettement les Play-Offs 1", a conclu Mathis Servais. Les supporters pourraient le comprendre, mais aimeraient au moins voir leur équipe décrocher une première victoire dans ces Champions Play-Offs.

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