De flop total en Pro League à sensation en Champions League... et bientôt au Mondial

Jens Petter Hauge : le nom ne vous rappelait peut-être rien avant que Bodo/Glimt crève l'écran cette saison. L'ailier est pourtant bien passé par chez nous, et il était loin d'avoir impressionné.

Août 2022 : Jens Petter Hauge arrive à La Gantoise, prêté pour la saison par l'Eintracht Francfort. " Il est explosif, très fort en un contre un, il a une bonne frappe et sait donner des passes décisives", expliquait alors le chef scout gantois Samuel Cardenas sur le site officiel des Buffalos. Tout cela semblait prometteur, car Petter Hauge n'était pas le premier venu non plus.

Quelques années plus tôt, Hauge avait en effet déjà complètement explosé dans son club formateur, Bodø/Glimt. En septembre 2020, il brille face à l'AC Milan en Europa League : il marque et délivre un assist à San Siro... et convainc les Rossoneri de débourser 4,8 millions d'euros pour s'offrir ses services.

Hauge n'a pas convaincu à Milan, pas à Francfort... et pas à Gand

Résultat : en Italie, déjà, la concurrence est trop forte. Il n'aura disputé que 24 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 5 buts ; insuffisant pour s'imposer. Le Norvégien va alors partir en prêt à l'Eintracht Francfort, où il parvient à convaincre le club allemand de payer cette fois plus de 8 millions pour l'acquérir à titre définitif.

Dès son achat, Jens Petter Hauge est alors envoyé en prêt à Gand. "À Gand, Jens Petter pourra jouer régulièrement, y compris en Europe", déclarait à l'époque le directeur technique Markus Krösche au sujet de ce prêt . " Le championnat belge est idéal, car son intensité est comparable à celle de la Bundesliga". Sauf que rien ne se passera comme prévu : le Norvégien est un flop total.





Début 2023, on parle déjà d'un départ anticipé. L'entraîneur gantois de l'époque, Hein Vanhaezebrouck, évoquait ce dossier délicat dans Het Laatste Nieuws. "Nous avons fait venir Jens Petter, nous n'allons pas le pousser dehors. Mais évidemment, nous attendions plus de lui. Pour l'instant, il est en balance avec nos jeunes, et il n'est pas à son avantage. Il faut être honnête : nous attendons davantage de lui".

Au final, Hauge cumulera 29 apparitions avec La Gantoise. Il délivrera cinq passes décisives, sans marquer de but. Un chiffre parlant. Sur cette période, rien ne voulait sourire au talentueux Norvégien, très loin de son meilleur niveau. Après un automne 2023 invisible - sans la moindre titularisation en Bundesliga -, Francfort le prête à... Bodø/Glimt.

La renaissance en Norvège

Pour certains joueurs, retourner au pays est vu comme un aveu d'échec. Pour Hauge, cela va devenir une bénédiction. Sous les ailes de l'entraîneur à succès de Bodo Kjetil Knutsen, l'ailier reprend vie au début de l'année 2024 avec 8 buts et 5 assists en championnat.

Lors de la saison 2024/25, il est une pièce maîtresse du conte de fées de Bodø/Glimt en Europa League. Une aventure qui ne s'arrête qu'en demi-finales, face à Tottenham. Et cette saison, il a brillé en Ligue des Champions, où Bodø est passé tout près des quarts de finale, avec 6 buts en 12 rencontres. Cela le place à hauteur de stars comme Luis Diaz (Bayern) ou Lamine Yamal (Barcelone).

Le retour au pays a manifestement fait un bien fou à Hauge. Un constat partagé par Kristian Schnell, de Fokus, une entreprise de données qui collabore avec Bodø/Glimt depuis 2021 et qui a vécu la renaissance de Hauge au premier rang.

"Il est originaire de la région, ça aide évidemment", nous explique Schnell. "La présence de Knutsen est aussi un facteur à ne pas sous-estimer. Il était l'entraîneur quand Hauge est parti, et était toujours là il est revenu. Le joueur savait où il débarquait et quelle était la philosophie du club".

Une philosophie norvégienne que nous avions récemment présentée, et qui mériterait d'être étudiée en Belgique également. Car la Norvège ira à la Coupe du Monde 2026 avec de vraies ambitions et l'envie, elle aussi, de vivre un parcours à la belge, marocaine ou croate.