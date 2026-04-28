Le rêve de montée brisé pour Stijn Stijnen : "C'est dur de voir la chance nous tourner le dos"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le rêve de montée brisé pour Stijn Stijnen : "C'est dur de voir la chance nous tourner le dos"
Photo: © photonews

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Le rêve de montée du Patro Eisden s'est brisé dans les dernières minutes face au Beerschot, ce lundi soir. Les Limbourgeois étaient à quelques instants d'atteindre la finale des Promotion Play-Offs, mais ont craqué dans le temps additionnel, puis en prolongations.

Le Patro Eisden Maasmechelen ne sera pas promu en Jupiler Pro League. C'est désormais une certitude après la défaite 3-2 des Limbourgeois au Beerschot, lundi soir, lors du match retour des demi-finales des Promotion Play-Offs.

Après 14 secondes à peine, les troupes de Stijn Stijnen se retrouvaient déjà en difficulté après un penalty accordé au Beerschot et converti par Brian Plat. "Nous avons mal débuté dès la première minute, mais nous avons su réagir. En seconde période, nous avons tout donné, et à ce moment-là, nous maîtrisions la rencontre", déclarait le T1 du Patro au micro de Sporza.

Tout ne s'est cependant pas déroulé comme prévu. "Il y a eu ces chants incessants et l'arbitre a, à juste titre, interrompu la rencontre. C'était vraiment excessif et Radja est resté très calme, comme c'était déjà le cas au match aller." Une interruption qui a cependant cassé l'élan du Patro, pour en redonner au Beerschot. "Quand on sort du vestiaire après une demi-heure, on se sent forcément désavantagé."

Stijn Stijnen déçu, mais fier de son Patro Eisden

Stijn Stijnen reste fier du visage affiché par ses joueurs, malgré la remontée du Beerschot, qui a égalisé dans le temps additionnel de la seconde période avant de l'emporter en prolongations grâce à Genki Haraguchi. "Nous avons bien lutté. Nous étions bien organisés et avons réussi à nous créer quelques occasions. C'est très dur de voir la chance nous tourner le dos dans les dernières minutes."


"Je pense qu'au final, nous méritions cette qualification. Nous nous sommes battus, nous les avons mis en difficulté, mais au final, nous n'avons pas réussi à nous qualifier pour la finale. Nous sommes très déçus, mais nous pouvons être fiers", a conclu Stijn Stijnen, qui tentera, avec son Patro Eisden, de revenir plus fort la saison prochaine.

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