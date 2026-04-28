Coupable de la faute avant le superbe coup franc de Nielsen, Bryan Heynen se dédouane : "Il n'y avait rien"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Coupable de la faute avant le superbe coup franc de Nielsen, Bryan Heynen se dédouane : "Il n'y avait rien"

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Samedi dernier, le Standard a arraché le point du partage dans les dernières minutes au Racing Genk, grâce à un superbe coup franc de Casper Nielsen. Un coup franc obtenu après une faute de Bryan Heynen, qui estimait n'avoir rien fait de mal au coup de sifflet final.

Accroché par le Standard après avoir rejoint Charleroi dans les dernières minutes pendant la semaine, le Racing Genk n'a obtenu que deux points lors de ses deux derniers matchs d'Europe Play-Offs et peut remercier la victoire de l'Antwerp à Westerlo, sans quoi les Limbourgeois auraient laissé filer leur première place.

Un scénario déjà vu pour les hommes de Nicky Hayen, qui ont une nouvelle fois dépassé la barre des 60 % de possession de balle et qui se sont procuré 45 occasions de but face à leurs deux récents adversaires wallons, sans jamais trouver plus d'une fois le chemin des filets.

Bryan Heynen estime que Genk était largement supérieur au Standard

Le capitaine Bryan Heynen était donc particulièrement déçu après le superbe coup franc de Casper Nielsen inscrit en toute fin de temps réglementaire. Selon lui, Genk méritait sa victoire, mais n'a pas été en mesure de concrétiser sa supériorité.

"On se crée des occasions, mais on ne marque pas. Comment expliquer ça ? Je ne sais pas, sinon on marquerait davantage. On peut passer notre temps à se plaindre ou à tout faire pour changer les choses et décrocher ce dernier billet européen. Personnellement, je choisis la deuxième option", déclarait le milieu de terrain de 29 ans.


C'est cependant lui qui a permis au Standard d'égaliser en commettant la faute sur Rafiki Saïd à l'entrée de la surface. "Oh, je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait une faute, il n'y avait rien", a-t-il répondu, se dégageant ainsi de toute responsabilité. "L'arbitre en a décidé autrement, mais ce but n'aurait jamais dû avoir une telle incidence. Nous aurions dû avoir une confortable avance depuis longtemps", a conclu Bryan Heynen.

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