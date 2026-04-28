📷 Retrouvé ivre à 17h30, Jack Grealish fait à nouveau la Une des médias britanniques

Jack Grealish fait de nouveau parler de lui en Angleterre. Le milieu de terrain de 30 ans, prêté par Manchester City à Everton, a été retrouvé endormi sur le rooftop d'un bar lors d'une sortie entre amis, selon les médias britanniques.

Les faits se sont déroulés samedi à Manchester, où Jack Grealish est apparu dans un bar avec rooftop populaire de la ville aux alentours de 16h30. Moins d'une heure plus tard, il se serait endormi sur sa chaise, déjà alcoolisé, alors que plusieurs verres étaient placés devant lui.

Des témoins ont décrit la scène. "Ses amis ont essayé de le réveiller, mais en vain", relate The Sun. Des photos montrent l'international anglais assis, voire même affalé, et font le tour de la toile.

Absent depuis la mi-janvier en raison d'une blessure au pied, le milieu de terrain a vu sa saison et son prêt à Everton prématurément s'arrêter. Une demi-saison blanche qui signifie qu'il ne figurera donc pas dans le noyau des Three Lions pour la Coupe du monde.

Jack Grealish endormi, alcoolisé dans un bar à Manchester... à 17h30

D'autant que Jack Grealish a connu une première partie de saison en dents de scie chez les Toffees, avec deux buts inscrits et six passes décisives délivrées en vingt matchs. Ses trois doublés d'assists faisant qu'il ne s'est rendu décisif que dans cinq matchs.

Ce n'est pas la première fois que Grealish fait la Une des journaux britanniques pour des raisons extra-sportives. Des incidents antérieurs, dont des conduites en état d'ivresse et des problèmes de circulation, ont fréquemment alimenté la polémique autour de l'ancienne star d'Aston Villa, outre-Manche.



