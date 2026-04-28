L'ancien du RFC Liège Ryan Merlen, changement gagnant de Wouter Vrancken : "Un joueur formidable à regarder"

Wouter Vrancken a changé le cours de la rencontre entre Malines et Saint-Trond en faisant monter Ryan Merlen à la pause. Auteur d'un but après quatre minutes et d'une passe décisive, l'ancien milieu de terrain du RFC Liège a donné les trois points et conforté la troisième place des Trudonnaires.

Wouter Vrancken a fait mal à l'un de ses anciens employeurs, Malines, le week-end dernier. Après une entame de partie délicate, les Trudonnaires ont retrouvé leur jeu direct et alléchant en seconde période après la montée au jeu de l'ancien médian du RFC Liège Ryan Merlen à la place de Kaito Matsuzawa.

"Je ne veux surtout pas critiquer Matsuzawa. Il était remplaçant au Japon quand il est arrivé ici, et il a souvent commencé sur le banc avec moi aussi. Il a un style et des qualités bien à lui, et s'il est titularisé trois fois en une semaine comme ça a été le cas, le troisième match risque d'être très éprouvant pour lui et il ne pourra pas s'exprimer pleinement. Il m'était impossible de le laisser sur le terrain après la pause", justifiait Wouter Vrancken en conférence de presse.

Ryan Merlen, un "joueur formidable à regarder"

Wouter Vrancken est donc intervenu au repos, faisant monter Ryan Merlen. "Notre pressing a été plus efficace, nous avions un joueur de plus au milieu et Yamamoto a pu s’exprimer davantage par ses incursions. Chapeau à Ryan Merlen, qui aime avoir le ballon. Il a également effectué les appels nécessaires. J’espère qu’il a compris que cela a un impact positif sur son jeu et ses statistiques."

Merlen l'a visiblement bien compris, puisqu'il a inscrit le but du 1-2 en étant sur le terrain depuis quatre minutes avant de servir Ilias Sebaoui pour le 1-3 un quart d'heure plus tard. "Ryan est en pleine forme et s'entraîne très bien. Quand il entre en jeu, il apporte toujours quelque chose. C'est un très bon footballeur, et je pense qu'il a la meilleure frappe de toute l'équipe. Elle est très puissante", assurait quant à lui Ilias Sebaoui dans la zone mixte.



En termes de force pure, Wouter Vrancken a confirmé les propos d'Ilias Sebaoui. Mais selon l'ailier gauche, son coéquipier français vaut bien plus que ça. "Il possède également une excellente vision du jeu. C'est un joueur formidable à regarder, avec qui s'entraîner et travailler", a conclu Ilias Sebaoui, qui n'a pas tari d'éloges.