Tout était bien ficelé : comment le plan secret d'Anderlecht concernant Nathan De Cat a été mis à l'eau

Anderlecht avait gardé le secret, mais Nathan De Cat souffre d'une blessure moins importante que prévu et pourrait rejouer dès ce week-end contre Bruges. La "surprise" des Mauves a toutefois été rendue publique plus tôt que prévu, à cause d'une photo publiée par Tristan Degreef.

Suite à une importante blessure contractée le 12 avril dernier contre La Gantoise, Nathan De Cat semblait indisponible pour de nombreuses semaines au Sporting d’Anderlecht. Publiquement, le club annonçait quatre à six semaines de convalescence pour son jeune milieu de terrain.

Cependant, Anderlecht a préparé un autre plan en interne, selon nos confrères de la Dernière Heure. L'équipe médicale se serait en effet rapidement rendu compte que la blessure se situait à l'endroit le moins grave, et De Cat a déjà pu marcher sans béquilles quelques jours seulement après la rencontre.

L'espoir d'un retour beaucoup plus rapide que prévu a donc vu le jour, et les choses se sont rapidement accélérées en coulisses. Nathan De Cat était de retour sur le terrain d'entraînement très tôt et a même partiellement travaillé avec le groupe.

Le secret d'Anderlecht rendu public, De Cat pas encore certain d'être fit

Pourtant, Anderlecht a délibérément gardé le silence, avec un but clair : préserver la surprise et déstabiliser l'adversaire. Quel adversaire ? Non pas l'Union en finale de la Coupe, mais le Club de Bruges ! Au sein du club, l'idée circulait de faire appel à Nathan De Cat au dernier moment, sans que les Blauw & Zwart ne puissent s'y préparer.

Mais soudain, une photo a fait surface. Sans trop réfléchir, Tristan Degreef a publié sur Instagram un cliché de l'entraînement montrant Nathan De Cat. Une petite erreur qui a instantanément mis à mal le secret soigneusement entretenu par le Sporting d’Anderlecht.





La question demeure néanmoins : Nathan De Cat sera-t-il apte à jouer contre le Club de Bruges, ce dimanche ? Rien n'est encore certain, mais l'hypothèse est plausible, et désormais publique. Une chose est sûre : du côté d’Anderlecht, on aurait aimé choisir le moment idéal pour annoncer la nouvelle.