Coup dur pour Vincent Kompany avant d'affronter le PSG : ce joueur sera encore absent

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Ce mardi contre le PSG, Vincent Kompany devra non seulement suivre la rencontre depuis les tribunes en raison de sa suspension, mais il sera aussi privé de Lennart Karl.

Les demi-finales aller de la Ligue des champions sont au programme cette semaine. L’Atlético Madrid affronte Arsenal, tandis que le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du PSG.

Vincent Kompany aura donc une mission particulièrement compliquée face au club parisien. Les deux équipes sont considérées comme de grands favoris de la compétition et ont déjà réalisé un très beau parcours.

Mais tout ne joue pas en faveur du géant allemand. Vincent Kompany est suspendu pour ce match aller après un carton reçu lors de la dernière rencontre contre le Real Madrid. Il devra également se passer de l’un de ses talents.

Lennart Karl absent face au PSG

Lennart Karl sera toujours absent pour le match aller contre le PSG. Il souffre depuis le début du mois d’avril d’une déchirure des fibres musculaires à l’arrière de la cuisse droite. Le Bayern espérait le remettre sur pied pour ce choc de Ligue des champions, mais ce ne sera pas le cas.


Le joueur ne s’est pas entraîné ce lundi, à la veille de la rencontre. Il ne sera donc pas disponible, ce qui représente un sérieux contretemps pour le coach belge et son équipe. Lennart Karl n’est pas toujours titulaire, mais il a déjà souvent montré qu’il pouvait faire la différence au bon moment.

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