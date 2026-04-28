L'avis tranché de Jonathan Lardot sur l'expulsion de Kylian Sardella : "Il y a une nette différence"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'avis tranché de Jonathan Lardot sur l'expulsion de Kylian Sardella : "Il y a une nette différence"
Photo: © photonews
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L'incident ayant entraîné l'exclusion de Kylian Sardella lors du derby bruxellois continue de susciter la polémique. Cependant, le patron des arbitres Jonathan Lardot a tranché, et il va dans le sens de Bram Van Driessche et Jasper Vergoote.

Dans son émission "Under Review" publiée après chaque journée de championnat sur l'application DAZN, Jonathan Lardot a estimé que la décision d'exclure Kylian Sardella lors du derby bruxellois était justifiée.

"C'est une excellente décision. Il y a une nette différence entre la carte jaune et la carte rouge. Ici, il s'agit d'un acte de brutalité et l'exclusion est justifiée", a déclaré le patron des arbitres.

L'explication de Lardot est précise et détaillée. Il souligne que Sardella se dirige vers son adversaire et le percute volontairement au niveau de la tête, et non au niveau de la poitrine comme le pensait initialement l'arbitre Jasper Vergoote. "Ce n'est pas un geste que l'on souhaite voir sur un terrain de football", a-t-il affirmé sans ambages.

Jonathan Lardot d'accord avec l'exclusion de Kylian Sardella

Jonathan Lardot a toutefois émis une petite réserve concernant la gestion de l'incident. Selon lui, Christian Burgess aurait également mérité de recevoir une carte jaune pour une poussée volontaire sur la même action, même si cela ne remet pas en cause la décision du carton rouge attribué à Kylian Sardella.

Lire aussi… 🎥 "Arrêtez ce cinéma" : en immersion dans la VAR lors de l'exclusion de Kylian Sardella
Pour conclure, Lardot s'est attaqué aux critiques selon lesquelles le corps arbitral aurait gâché cet Anderlecht - Union. "Les joueurs sont responsables de leur comportement. Les arbitres n'ont fait qu'appliquer le règlement", a conclu Jonathan Lardot.

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