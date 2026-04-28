Le match est lancé : Luis Enrique affiche sa confiance, Vincent Kompany lui répond

Ça y est : c'est ce soir que le PSG et le Bayern Munich vont croiser le fer pour une place en finale de la Ligue des Champions. Les deux entraîneurs témoignent beaucoup de respect l'un envers l'autre.

Le Bayern Munich se déplace ce mardi soir au PSG pour disputer le match aller des demi-finales de la Ligue des champions. Le Rekordmeister se frotte ainsi au champion en titre, qui affiche une confiance légitime.

En conférence de presse, l’entraîneur parisien Luis Enrique a déjà fait passer le message: "Personne n’est meilleur que le PSG". À Vincent Kompany de lui prouver le contraire. Le coach belge a réagi à cette sortie lors de son propre point presse.

Vincent Kompany comprend la confiance parisienne

"De mon point de vue, les tenants du titre ont tous les droits de dire ce qu’ils veulent", a-t-il commencé. "Nous nous battons pour le trophée que le PSG a gagné l’an dernier. Ils méritent tous les éloges qu’ils reçoivent pour cela. Nous voulons ce qu’ils ont. Nous avons faim. Demain, c’est le match aller, puis il y aura le retour à Munich, et nous espérons montrer sur ces deux rencontres que nous sommes la meilleure équipe".

Kompany a aussi encensé Luis Enrique : "Il fait un travail incroyable. Nous avons battu le PSG il y a six mois. À ce moment-là, une foule de journalistes s’est jetée sur Luis Enrique. Mais je sentais déjà quel type d’équipe il était en train de construire".



"Ils avaient un noyau jeune, mais avec un message très clair. Je n’ai donc pas été surpris qu’ils remportent la Ligue des champions. On voit dans les équipes de Luis Enrique qu’il y a un vrai esprit de groupe. Ses joueurs courent et se battent les uns pour les autres — on retrouve cela dans toutes ses équipes. J'ai un profond respect pour lui", conclut Vince the Prince.