📷 Une visite spéciale pour Romelu Lukaku à Anvers, et un message clair avant la Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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📷 Une visite spéciale pour Romelu Lukaku à Anvers, et un message clair avant la Coupe du monde
Photo: © photonews

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Au centre Move to Cure d'Anvers, Romelu Lukaku a reçu la visite du sélectionneur national Rudi Garcia. Un message clair : malgré sa blessure et sa situation au Napoli, il compte plus que jamais sur lui pour la Coupe du monde.

Romelu Lukaku traverse une période délicate au Napoli, où il a été un temps écarté du noyau de l'équipe première pour ne s'être pas présenté lors de son retour présumé dans le sud de l'Italie.

Après une conversation avec sa direction le 20 avril dernier, l'attaquant des Diables Rouges est resté à Anvers pour continuer de soigner sa blessure, pendant qu'Antonio Conte regrettait publiquement le fait de ne pas avoir pu avoir la moindre conversation avec lui.

Victime de ce qui était visiblement une petite rechute quelques jours plus tard, Romelu Lukaku est retourné au centre Move to Cure de son kinésithérapeute Lieven Maesschalck.

Rudi Garcia a rendu visite à Romelu Lukaku à Anvers

Dans une série de photos publiée sur son compte Instagram, Move to Cure montre que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection a reçu une visite un peu spéciale à Anvers : celle de Rudi Garcia, le sélectionneur national.

Si le Napoli ne semble donc plus compter sur Romelu Lukaku, c'est tout l'inverse des Diables Rouges, qui espèrent bien pouvoir compter sur leur attaquant pour la Coupe du monde. Attention tout de même à ce que le scénario de 2022, où Big Rom' était arrivé en méforme et avait manqué plusieurs énormes occasions, ne se reproduise pas…

Lire aussi… 🎥 Romelu Lukaku aperçu au Proximus Basecamp de Tubize

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