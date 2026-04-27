Terrible : 11 minutes de jeu après sa déchirure des croisés, cet ex-Diablotin se rompt ceux de l'autre jambe

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Terrible : 11 minutes de jeu après sa déchirure des croisés, cet ex-Diablotin se rompt ceux de l'autre jambe
Photo: © photonews
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Terrible nouvelle pour Eliot Matazo. De retour sur le terrain dans un match officiel depuis dix minutes après sa rupture des ligaments croisés, le jeune milieu de terrain s'est rompu ceux de l'autre jambe, ce samedi.

Transféré de l'AS Monaco à Hull City en janvier 2025 contre deux millions d'euros, Eliot Matazo s'occasionnait une rupture des ligaments croisés qui mettait prématurément fin à sa saison.

S'en est suivie une très longue absence pour le milieu de terrain de 24 ans, qui n'avait pas encore rejoué jusqu'à ce samedi, où il était titularisé pour le déplacement de Hull à Charlton.

Mais c'est finalement une véritable catastrophe qu'a vécue l'ancien cadre des Diablotins, qui a dû quitter ses partenaires dès la 11e minute, victime d'une... rupture des ligaments croisés de l'autre jambe, annoncent nos confrères anglais du Daily Mail.

Nouvelle déchirure des ligaments croisés pour Eliot Matazo

Un terrible retour à la case départ pour l'ancien talent du centre de formation d'Anderlecht, passé également par l'Antwerp durant le début de sa carrière professionnelle.

Sous contrat jusqu'en juin 2028, Eliot Matazo pourrait donc ne pas faire son retour avant la fin de la saison prochaine, et se retrouvera alors dos au mur avec un contrat arrivant à expiration et aucune performance récente pouvant susciter l'intérêt d'autres clubs.

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