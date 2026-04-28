Un gardien belge comme nouveau concurrent pour Arnaud Bodart à Lille ? L'intérêt existe

Maxime Delanghe pourrait bien quitter le Cercle de Bruges cet été. Plusieurs clubs ont déjà manifesté de l'intérêt.

En cette fin de saison, Warleson a repris le pouvoir dans les buts du Cercle de Bruges. Décisif lors de la saison où les Groen en Zwart ont atteint le top 6, le gardien brésilien a ensuite été ralenti par plusieurs blessures et n'a pas retrouvé sa place si facilement.

C'est qu'en son absence, Maxime Delanghe s'est illustré. Arrivé en provenance du Lierse il y a bientôt trois ans, le portier belge formé au PSV a petit à petit pris ses marques, jusqu'à sortir des prestations de haute volée l'année dernière et cette saison encore.

Mais plusieurs sorties moins abouties cet hiver ont rebattu les cartes, valant à Warleson de récupérer sa place. Delanghe n'a ainsi disputé qu'une des seize dernières rencontres. L'ancien international U21 belge avait pourtant resigné jusqu'en juin 2028 il y a un an.

Plusieurs pistes à l'étranger pour Delanghe

Le Cercle pourrait donc bien le vendre cet été. Et de l'intérêt, il y en a : Het Nieuwsblad rapporte que Lille est notamment venu aux nouvelles, Delanghe pourrait ainsi y entrer en concurrence avec Arnaud Bodart, numéro deux derrière le Turc Berk Özer.



Mais le LOSC n'est pas le seul sur le coup : Monza et le Sparta Rotterdam ont eux aussi manifesté leur intérêt. Entre le niveau des prétendants, l'attrait pour les différents championnats et le rôle qu'il sera amené à jouer, Maxime Delanghe devra prendre le temps de bien peser le pour et le contre lors des prochaines semaines.